«Имеет право на многое»: вдове Хворостовского готовы простить дерзкое мини

Сейчас певица наслаждается солнцем и летом в Таормине на восточном побережье Сицилии. Вместе с дочерью и друзьями артистка много гуляет, посещает достопримечательности и обедает в уютных ресторанчиках на берегу моря. Для выходов в свет Флоранс Илли выбирает открытые платья, а периодически позволяется себе не надевать бюстгальтер.

Стоит отметить, фигура у 50-летней вдовы Дмитрия Хворостовского прекрасная. Дерзкие мини-сарафаны отлично подчеркивают достоинства — стройные ноги и ухоженную грудь. Певица наслаждается вниманием поклонников, которые с удовольствием осыпают ее комплиментами.

Правда, русскоязычная часть подписчиков инстаграм-страницы Флоранс Илли считает, что не стоит в таком возрасте носить столь короткие юбки. Издание «Дни.ру» попросило стилиста Лусабер Вартазарян прокомментировать образы вдовы Дмитрия Хворостовского.

«Она имеет право на многое. Наполовину француженка, наполовину итальянка, с идеальными ногами и грудью, ей генетически и культурно не свойственны комплексы и ложный стыд», — считает специалистка. Эксперт в области моды заявила, что ни в Париже, ни в Милане никому и в голову не придет осуждать красивую женщину за увлечение мини даже в 90 лет!