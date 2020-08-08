«‎Олимпийские резервы»‎: поклонники впечатлены физической подготовкой детей Пугачевой

Максим Галкин поделился в Сети видео, на котором упражняются его сын и дочка. "‎Сначала разминка"‎, – объяснил юным наследникам отец. Артист ответственно подошел к этим тренировкам, не забывая о технике безопасности и здоровье малышей.

Дети телеведущего соревновались в том, кто из них сделает больше прыжков через скакалку подряд. В этом домашнем турнире победил Гарри, превосходящий сестру по силе и росту. По подсчетам отца, мальчик сделал 50 прыжков. Однако бдительные фанаты отметили, что артист ошибся и прыжков было только 37. Маленькая Лиза сделала 6 спортивных скачков, едва не потеряв равновесие.