Финансовый гороскоп на неделю с 10 по 16 августа 2020 года

Дева

Девам необходимо будет договориться с внутренними демонами. Есть несколько признаков того, что это уже удалось сделать. Если это так, то неделя будет максимально продуктивной и приятной. Астрологи советуют выбросить из головы страхи и комплексы, потому что больше всего будет везти смелым Девам. Нельзя позволять своим негативным мыслям обретать форму. Это прекрасная неделя для тяжелой умственной работы, командировок и ведения переговоров. Нужно быть на высоте во всех аспектах.

Весы

Для того, чтобы деньги притягивались, словно магнитом, Весам стоит воспользоваться созидательным мышлением. Нужно мыслить так, словно от этого зависит будущее, ведь отчасти так и есть. Звезды и планеты сейчас в очень благоприятном положении. Любое новое дело может обернуться быстрым успехом. Необходимо воспользоваться этим, чтобы продвинуть свои идеи, убедить в чем-то начальство или партнеров, договориться с ними о чем-то важном. Это прекрасный период для заведения новых деловых знакомств.

Скорпион

Скорпионам для максимальной продуктивности в бизнесе и на работе придется настроиться на состояние потока. Есть шесть способов его поймать. Необходимо сделать это максимально быстро, чтобы как можно больше времени провести в состоянии продуктивности. Особенно полезным это будет для тех, кто занимается креативной деятельностью. Также повезет Скорпионам, которые занимаются сложной и монотонной работой. Им также важно поймать это состояние, при котором ничто не будет отвлекать и захочется больше работать. В качестве отдыха можно совершать приятные покупки.

Стрелец

Стрельцам покупки лучше временно отложить. Можно потратить немного денег на развлечения или небольшие покупки в интернете. Что касается работы и заработков, то сделать их максимально успешными поможет соблюдение режима дня, ведь это влияет на энергетику человека и его настроение. Правильный режим сна даст больше сил и больше возможностей, повысит продуктивность. Астрологи не рекомендуют брать сейчас кредиты и оформлять ипотеку. Не стоит также откладывать на потом оплату коммунальных услуг.

Козерог

Козерогам на этой неделе придется встретиться с многочисленными мелкими неприятностями финансового и рабочего характера. Это значит, что за день могут накапливаться негативные эмоции. Избавиться от них и набраться сил перед новым днем помогут медитации на полное расслабление перед сном. На выходных лучше не жалеть денег на развлечения и отдых с друзьями и родственниками. Очень важно будет забыть о проблемах на работе, чтобы войти в новую неделю с новыми силами.

Водолей

Для того, чтобы Водолеев ничто не отвлекало от заработков, работы и дел, важно не зацикливаться на прошлом и обидах. Особые практики и талисманы помогут этим людям быстрее прощать себя и других, фокусируясь на самом важном. Это также поможет улучшать коммуникацию, находить новых друзей, соратников и партнеров. В целом неделя будет непростой, но весьма продуктивной с финансовой точки зрения. Что до покупок, то их лучше совершать 11, 12 или 13 августа.

Рыбы