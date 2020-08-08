Заклятые друзья: как подружить кошку с собакой?

По словам Голубева, генетической предрасположенности враждовать у животных нет. Дело в том, что у кошек и собак просто разные характеры. В то время как кошки не любят нарушение личного пространства, собаки — питомцы стайные, они воспринимают всех домочадцев как членов стаи и жаждут постоянного общения. Из-за этого и возникают конфликты.

Поэтому к вопросу знакомства и общения нужно подходить с умом, нельзя просто запустить новое животное в дом и надеяться, что они подружатся.

Первое знакомство

Хозяину при первой встрече присутствовать необходимо обязательно. Собаку перед свиданием необходимо хорошенько выгулять и накормить, а также надеть шлейку или поводок, чтобы при попытках напасть на кошку можно было разрешить ситуацию. Также важно поощрять все стороны во время знакомства, а игра идеально для этого подходит.

Лучшей формой обучения хорошему поведению в данном случае является игра. Главная ее цель — объединить питомцев совместным развлечением и приучить к тому, что обижать друг друга нельзя. Если в игре кто-то перегнул палку и проявил агрессию в сторону другого, то покажите свое недовольство. Скажите строгим голосом „нельзя“ и удалите виновника из комнаты. Бить виновника не стоит: питомец просто испугается и не поймет урока,

— считает Голубев.

Если все сделать правильно, то знакомство пройдет гладко, а после этого совместная жизнь не будет приносить дискомфорт. По словам специалистов, кошки с собакой действительно отлично уживаются вместе, но не нужно надеяться, что они обязательно станут лучшими друзьями.

Подготовка

Если у вас уже есть одной домашнее животное, а вы решили завести второе, то самый оптимальный вариант — привести в дом именно котенка или щенка. В этом случае первый домочадец, вероятно, будет воспринимать новичка как ребенка и возьмет опеку над ним.

Второй вариант — завести животных одновременно. Тогда никто не будет воспринимать другого как чужака, не будет считать, что его территорию захватывают. Они будут на равных обживаться в новой квартире и вместе ее изучать.

Также важно обустроить жилище для нужд каждого из питомцев. Например, кошки очень любят личное пространство, так что специалисты советуют подготовить верхний ярус квартиры специально для хвостатых: сделать удобные полки, очистить верх шкафов.

Позвольте кошке освоить верхний ярус квартиры, для этого организуйте удобные полочки для передвижения „сверху“, обустройте места для отдыха на шкафах, полках и даже на холодильнике. Также можно выбрать две разные комнаты для животных, в которых они будут жить первое время,

— советует собеседник РИА Новости.