Магические восьмерки: узнайте гороскоп на 8.08

Лев

Хороший день для тех, кто планирует посещение увеселительных заведений, участие в общественных мероприятиях. В любой компании вы чувствуете себя прекрасно, повсюду привлекаете к себе внимание, с кем угодно можете найти общий язык, словом, являетесь Львами не только «зодиакальными», но и светскими. Максимум общения, встреч, новых знакомств – это именно то, что вам нужно, чтобы забыть о проблемах рабочей недели, взбодриться, просто порадоваться жизни.

Не стоит отказывать себе в возможности попутешествовать: овладевающая вами «охота к перемене мест» - не что иное, как намек подсознания на бурные романы и новые увлечения, которые возможны вдали от дома. Верьте своей интуиции – вас ждет много интересного!

Дева

Отличный день, очень продуктивных, подходящий для любых занятий, направленных на достижение конкретного результата. Сила Дев – в понимании собственных желаний и стремлений, умении четко сформулировать цель. Сегодня вы решительны и полны энергии, поэтому действуете в ритме, который не всем окружающим подойдет. Старайтесь не торопить близких без необходимости: глупо ссориться из-за того, что кто-то просто за вами не успевает.

Хорошо подходит день для реализации любых давних планов, в том числе – связанных с покупками и инвестициями. Вообще, в решении практических вопросов с вами сегодня едва ли кто-то сможет сравниться, поэтому многие захотят обратиться к вам за помощью или советом.

Весы

Весы сегодня ранимы, чувствительны и обидчивы, к тому же склонны проводить время в печальных размышлениях, поддаваться беспричинным тревогам, ставить перед собой неразрешимые задачи. Помните, что чем больше у вас дел, тем меньше будет возможностей испортить себе настроение, а потому постарайтесь заранее составить четкий и насыщенный график, которому будете следовать.

Звезды советуют провести день с максимальной пользой. Если работать вы не собираетесь, подумайте о том, что можно сделать для обустройства жилища или приусадебного участка, реализации творческих и научных амбиций. Достичь взаимопонимания с близкими сегодня будет трудновато, зато в инструкциях к сложной технике и разнообразных практических руководствах вы разберетесь без труда.

Скорпион

День будет довольно удачным для тех, кто не собирается совершать подвиги на трудовом поприще и решать важные и сложные задачи. Сегодня вам стоило бы сделать паузу в делах, отвлечься от забот и постараться приятно провести время. Близкие люди охотно составят вам компанию и даже попытаются поднять настроение.

Не лучшим образом обстоят дела с новыми знакомствами – вы видите лишь то, что хотите, и оцениваете людей по сомнительным критериям. Поэтому не стоит, например, терять голову и бросаться в водоворот романтического увлечения или договариваться о долгосрочном сотрудничестве с тем, кого видите впервые.

Стрелец