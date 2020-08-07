Тамара Глоба предсказала период большой жизненной удачи для пяти знаков Зодиака: 7-17 августа

Жизненная удача - птица гордая, и она не прилетает к каждому и просто так, чаще всего ее посылает Вселенная в награду за что-то. Тамара Глоба предсказала, что в период с 7 по 17 августа жизненная удача посетит людей, которые давно ее не видели, которые нуждаются в ней.
Если вы находитесь на грани отчаяния или вам кажется, что жизнь зашла в тупик, то пора уже начать думать иначе и действовать по-другому. Звезды помогут вам обрести уверенность в себе, а самые лучшие комбинации звездных переплетений принесут вам удачу! Пишет Esotericblog.ru.
Радость жизнИ с 7 августа начнет возвращаться к Девам, именно они получат то, на что рассчитывали, но во что уже давно перестали верить.
Близнецам небо принесет радость любви и взаимности, к которой вы пришли через массу испытаний судьбы, разлуки и расставания.
В жизни Скорпионов, наконец-то, закончится полоса препятствий, они с большим успехом вырвутся вперед и начнут жизнь с чистой страницы!
Большая удача в деньгах ждет Козерогов, вот, тут-то, будет где разгуляться, куда отправиться путешествовать и что приобрести для потомков!
Тамара Глоба не забыла и про Рыб, предсказав им большую удачу в личной жизни, глобальные перемены судьбы в лучшую сторону!