Пт, 7.08.2020
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Тамара Глоба предсказала период большой жизненной удачи для пяти знаков Зодиака: 7-17 августа

Тамара Глоба

ФОТО: скриншот с youtube.com

Жизненная удача - птица гордая, и она не прилетает к каждому и просто так, чаще всего ее посылает Вселенная в награду за что-то. Тамара Глоба предсказала, что в период с 7 по 17 августа жизненная удача посетит людей, которые давно ее не видели, которые нуждаются в ней. 

Если вы находитесь на грани отчаяния или вам кажется, что жизнь зашла в тупик, то пора уже начать думать иначе и действовать по-другому. Звезды помогут вам обрести уверенность в себе, а самые лучшие комбинации звездных переплетений принесут вам удачу! Пишет Esotericblog.ru.

Радость жизнИ с 7 августа начнет возвращаться к Девам, именно они получат то, на что рассчитывали, но во что уже давно перестали верить.

Близнецам небо принесет радость любви и взаимности, к которой вы пришли через массу испытаний судьбы, разлуки и расставания.

В жизни Скорпионов, наконец-то, закончится полоса препятствий, они с большим успехом вырвутся вперед и начнут жизнь с чистой страницы!

Большая удача в деньгах ждет Козерогов, вот, тут-то, будет где разгуляться, куда отправиться путешествовать и что приобрести для потомков!

Тамара Глоба не забыла и про Рыб, предсказав им большую удачу в личной жизни, глобальные перемены судьбы в лучшую сторону!

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