Тамара Глоба предсказала период большой жизненной удачи для пяти знаков Зодиака: 7-17 августа

Если вы находитесь на грани отчаяния или вам кажется, что жизнь зашла в тупик, то пора уже начать думать иначе и действовать по-другому. Звезды помогут вам обрести уверенность в себе, а самые лучшие комбинации звездных переплетений принесут вам удачу! Пишет Esotericblog.ru.

Радость жизнИ с 7 августа начнет возвращаться к Девам, именно они получат то, на что рассчитывали, но во что уже давно перестали верить.

Близнецам небо принесет радость любви и взаимности, к которой вы пришли через массу испытаний судьбы, разлуки и расставания.

В жизни Скорпионов, наконец-то, закончится полоса препятствий, они с большим успехом вырвутся вперед и начнут жизнь с чистой страницы!

Большая удача в деньгах ждет Козерогов, вот, тут-то, будет где разгуляться, куда отправиться путешествовать и что приобрести для потомков!