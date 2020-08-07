Любовь до гроба: петербурженка умерла во время слишком жесткого секса

Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что смерть женщины в результате любовных утех наступила еще 3 августа, сообщает Пятый канал. На теле убитой нашли следы побоев — переломы ребер и грудины, а также закрытую травму шеи.

Главным подозреваемым является ее любовник, 38-летний кладовщик, с которым петербурженка проводила время в его жилище. Подозреваемый временно помещен в изолятор. Обстоятельства случившегося выясняются.

Как рассказала знакомая умершей, она вместе с ней училась на факультете журналистики в Уральском государственном университете. По ее словам, погибшая не смогла реализовать себя в профессии журналиста, поэтому работала распространителем театральных билетов, снималась в массовке и небольших эпизодах.

«Мы с ней обсуждали мой любимый фильм "Дылда", она огорчалась, что потратила много времени на морозе, но ни один кадр не попал в фильм», — сказала собеседница.

Рассказать о погибшей решил и ее бывший одногруппник, с которым она вместе училась на факультете журналистики в Уральском государственном университете. По его словам, с жертвой любовных утех он был знаком еще с 90-х годов.

«Она была яркой, худой и дерзкой. За словом в карман не лезла, поэтому заслужила прозвище Волчица. Мы получились вместе несколько лет, потом наши пути разошлись», — сообщил мужчина.