ВИДЕО ⟩ Женщины подрались в супермаркете, чтобы спастись от COVID-19

Очевидица произошедшего Брианна Кэрролл утверждает, что Лора вела себя агрессивно и сама не соблюдала карантинных мер – на ней не было медицинской маски.

На обнародованных кадрах видно, как посетительницы бросились друг на друга, хватали за волосы и размахивали кулаками. Одна из участниц инцидента закричала: «Ты хочешь попасть за решетку?». Посетительниц тут же разняла кассирша.