ВИДЕО ⟩ Женщины подрались в супермаркете, чтобы спастись от COVID-19

60-летняя Лора Барр, жительница американского города Колорадо-Спрингс, в супермаркете устроила драку с другой женщиной, не желавшей соблюдать социальную дистанцию из-за угрозы коронавируса. Об этом пишет издание «Сегодня».
Очевидица произошедшего Брианна Кэрролл утверждает, что Лора вела себя агрессивно и сама не соблюдала карантинных мер – на ней не было медицинской маски.
На обнародованных кадрах видно, как посетительницы бросились друг на друга, хватали за волосы и размахивали кулаками. Одна из участниц инцидента закричала: «Ты хочешь попасть за решетку?». Посетительниц тут же разняла кассирша.
На Лору Барр арестовали прибывшие на место происшествия полицейские. Какое грозит женщине наказание, не уточняется.