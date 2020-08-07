Ксению Собчак без макияжа и с мокрой головой не узнали фанаты

«Хорошо в Адлере летом!» — подписала телеведущая фото, на котором позирует практически без макияжа и с мокрыми волосами. Надела звезда легкое платье Ruban и рубашку-оверсайз I AM Studio, дополнив наряд массивным колье Roushk и сандалиями Hermеs.

Поклонники не сразу узнали Ксению в таком виде. «Какая-то девочка светленькая на фото, а не грозная светская львица», «Нежно», «Не узнать вас совсем», «Кто это?» — обсуждали кадр они.