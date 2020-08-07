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НЕ ПРОПУСТИТЕ ⟩ 15-го августа стендаперы из Риги устроят таллиннцам настоящую прожарку!

Резиденты Riga Stand Up

ФОТО: All Comedy Stand Up

Границы закрыты, и в Таллинне прекратились стендап-концерты комиков из России, но мы нашли спасение — 15-го августа в зале кинотеатра Apollo Kino Ülemiste выступят с большим концертом резиденты крупнейшего объединения комиков в Прибалтике — Riga Stand Up, сообщают организаторы All Comedy

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ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ 2 БИЛЕТОВ НА ШОУ Riga Stand Up в Таллинне! Границы закрыты, и в Таллинне прекратились...

Опубликовано Limon Пятница, 7 августа 2020 г.

Резиденты Riga Stand Up — опытные комики с многолетним стажем выступлений. Они были на разогреве буквально у всех крупных звезд российской комедии — от Ильи Соболева до Нурлана Сабурова.

И сейчас они приезжают в Таллинн, чтобы скрасить нам это лето! Хедлайнеры вечера — Антон Герасимов, Денис Иванов, Артур Крахмалёв, Александр Марголин и Алёна Борисова.

Мероприятие состоится 15-го августа в кинотеатре Apollo Kino Ülemiste, начало в 19:00, двери открываются в 18:50. Концерт пройдет со всеми мерами безопасности. Если перед концертом вы плохо себя чувствуете, у вас есть температура и другие симптомы COVID-19 — пожалуйста, останьтесь дома!

Билеты уже в продаже! Приобрести их можно ЗДЕСЬ или в кассах Apollo Kino. 

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All Comedy представляет:⁣⁣⠀ Большой концерт лучших резидентов Riga Stand Up в Таллинне!⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ Границы закрыты, и в Таллинне прекратились стендап-концерты комиков из России, но мы нашли спасение - 15 августа в зале кинотеатра Apollo Kino Ülemiste выступят с большим концертом резиденты крупнейшего объединения комиков в Прибалтике - Riga Stand Up!⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ Это опытные комики с многолетним стажем выступлений. Они были на разогреве буквально у всех крупных звезд российской комедии - от Ильи Соболева до Нурлана Сабурова. ⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ И сейчас они приезжают в Таллинн, чтобы скрасить нам это лето! Хедлайнеры вечера - Антон Герасимов, Денис Иванов, Артур Крахмалёв, Александр Марголин и Алёна Борисова.⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ Встречаемся 15 августа в кинотеатре Apollo Kino Ülemiste, начало в 19:00, двери открываются в 18:50. Мероприятие пройдет со всеми мерами безопасности. Если перед концертом вы плохо себя чувствуете, у вас есть температура и другие симптомы COVID-19 - пожалуйста, останьтесь дома! ⁣⁣⠀ ⠀⁣⁣⠀ 🟣 Билеты в продаже 🟣 www.apollokino.ee 🟣

Публикация от All Comedy Stand Up 🇪🇪 (@allcomedy.standup)

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