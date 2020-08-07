НЕ ПРОПУСТИТЕ ⟩ 15-го августа стендаперы из Риги устроят таллиннцам настоящую прожарку!

ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ 2 БИЛЕТОВ НА ШОУ Riga Stand Up в Таллинне! Границы закрыты, и в Таллинне прекратились... Опубликовано Limon Пятница, 7 августа 2020 г.

Резиденты Riga Stand Up — опытные комики с многолетним стажем выступлений. Они были на разогреве буквально у всех крупных звезд российской комедии — от Ильи Соболева до Нурлана Сабурова.

И сейчас они приезжают в Таллинн, чтобы скрасить нам это лето! Хедлайнеры вечера — Антон Герасимов, Денис Иванов, Артур Крахмалёв, Александр Марголин и Алёна Борисова.

Мероприятие состоится 15-го августа в кинотеатре Apollo Kino Ülemiste, начало в 19:00, двери открываются в 18:50. Концерт пройдет со всеми мерами безопасности. Если перед концертом вы плохо себя чувствуете, у вас есть температура и другие симптомы COVID-19 — пожалуйста, останьтесь дома!