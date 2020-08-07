А ТАК МОЖНО БЫЛО? ⟩ Europark выставила на продажу автомобиль злостного неплательщика штрафов

В интернет-среде Osta.ee на аукцион выставлен автомобиль, на первый взгляд здесь нет ничего необычного. Но это лишь на первый взгляд. А если начать копать глубже, то вы увидите, что автомобиль продает парковочная фирма Europark, транспортное средство закрыто и ключа от машины ни у кого нет.

Теперь автомобиль Mitsubishi Pajero, который стоит на платной парковке Рявала с 2018 года, идет на продажу, чтобы покрыть долги по штрафам, накопившимся за эти годы. Europark любезно представит контактные данные владельца автомобиля и счастливый покупатель сможет обратиться напрямую к нему за ключами.

Если победитель аукциона захочет оставить автомобиль себе, то ему придется еще подать в суд на владельца транспортного средства. Аукцион, который больше напоминает покупку кота в мешке, вызвал настоящий спор среди комментаторов. Несмотря на это, большинство сошлось во мнении, что победителю аукциона можно будет только посочувствовать.