А ТАК МОЖНО БЫЛО? ⟩ Europark выставила на продажу автомобиль злостного неплательщика штрафов

Иногда случается, что забываешь свой автомобиль на несколько лет на платной парковке? Но в конечном итоге такие провалы в памяти могут дорого обойтись, как и в нашем случае в столице Эстонии - Таллинне, пишет Elu24.
В интернет-среде Osta.ee на аукцион выставлен автомобиль, на первый взгляд здесь нет ничего необычного. Но это лишь на первый взгляд. А если начать копать глубже, то вы увидите, что автомобиль продает парковочная фирма Europark, транспортное средство закрыто и ключа от машины ни у кого нет.
Теперь автомобиль Mitsubishi Pajero, который стоит на платной парковке Рявала с 2018 года, идет на продажу, чтобы покрыть долги по штрафам, накопившимся за эти годы. Europark любезно представит контактные данные владельца автомобиля и счастливый покупатель сможет обратиться напрямую к нему за ключами.
Если победитель аукциона захочет оставить автомобиль себе, то ему придется еще подать в суд на владельца транспортного средства. Аукцион, который больше напоминает покупку кота в мешке, вызвал настоящий спор среди комментаторов. Несмотря на это, большинство сошлось во мнении, что победителю аукциона можно будет только посочувствовать.
Портал Elu24 уже обратился в Europark за разъяснениями и комментарий, если он будет, опубликуем при первой же возможности.