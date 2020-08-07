ФОТО ⟩ Наташа Королёва вывалила грудь на всеобщее обозрение

На фотографии, которую певица выложила в Instagram-аккаунте, она позирует, лежа на шелковых подушках. В руках артистка держит помаду. Локти сведены таким образом, что подпирают грудь, которая виднеется из декольте.

На голове Наташи Королевой парик под каре. Макияж состоит из стрелок и красного блеска для губ. Поклонники отметили, что звезде очень идет этот стиль.

Днем ранее Наташа Королева опубликовала видео, на котором изображает танец героини из «Криминального чтива». Скорее всего, съемки проходят в тематическом заведении, так как «аккомпанирует» звезде музыкальный автомат, который в 60-х стоял во всех ролл-холлах Америки. Подписчики посчитали, что выглядит это очень атмосферно.