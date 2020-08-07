ФОТО ⟩ Королева вывалила грудь на всеобщее обозрение

Наташа Королева в личном блоге опубликовала «закулисье» съемок в стиле фильма «Криминального чтива». Артистка предстала в образе Мии Уоллес, которую в тарантиновской ленте исполнила Ума Турман.
На фотографии, которую певица выложила в Instagram-аккаунте, она позирует, лежа на шелковых подушках. В руках артистка держит помаду. Локти сведены таким образом, что подпирают грудь, которая виднеется из декольте.
На голове Наташи Королевой парик под каре. Макияж состоит из стрелок и красного блеска для губ. Поклонники отметили, что звезде очень идет этот стиль.
Днем ранее Наташа Королева опубликовала видео, на котором изображает танец героини из «Криминального чтива». Скорее всего, съемки проходят в тематическом заведении, так как «аккомпанирует» звезде музыкальный автомат, который в 60-х стоял во всех ролл-холлах Америки. Подписчики посчитали, что выглядит это очень атмосферно.
Напомним, ранее Наташа Королева заявила, что они с Тарзаном довольно сильно пострадали из-за коронавируса. Спортивный клуб и другие проекты пары не пережили карантин, и в итоге звезды остались без ощутимой части дохода, сообщают Дни.