ВИДЕО ⟩ Реакция пожилой женщины на масштабный взрыв в Бейруте шокировала весь мир: играет на рояле

Невозмутимая реакция пожилой женщины на взрыв в Бейруте попала на видео. Короткий ролик опубликован на странице в Twitter жительницы Дубая Рафы Маки. Меньше чем за сутки он собрал 1,5 млн просмотров, почти 10 тысяч лайков и четыре тысячи ретвитов, сообщает Сегодня.
В кадре пенсионерка играет на рояле в своем доме на фоне завалов. Видны разбитые стекла в окнах и дверях, упавший карниз, сломанная мебель и толстый слой пыли на креслах после взрыва. На полу лежат осколки посуды.
An Elderly Lebanese Woman plays the piano amid the rubble in her house💔— Raefah Makki رئيفة مكّي (@Raefah) August 5, 2020
We will never lose hope! #Lebanon #LebanonExplosion #بيروت_في_قلوبنا #بيروت_لبنان pic.twitter.com/d2Z9A83ubD
Напомним, 4 августа в столице Ливана Бейруте произошел мощный взрыв. В местном порту из-за нарушения мер безопасности возник пожар и взорвались 2750 тонн аммиачной селитры. По данным Минздрава Ливана, в результате катастрофы погибли 137 человек, более пяти тысяч ранены, еще десятки пропали без вести. Без жилья остались около 300 тысяч человек.