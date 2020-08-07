Пт, 7.08.2020
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ВИДЕО ⟩ Реакция пожилой женщины на масштабный взрыв в Бейруте шокировала весь мир: играет на рояле

Взрыв в Бейруте

ФОТО: twitter

Невозмутимая реакция пожилой женщины на взрыв в Бейруте попала на видео. Короткий ролик опубликован на странице в Twitter жительницы Дубая Рафы Маки. Меньше чем за сутки он собрал 1,5 млн просмотров, почти 10 тысяч лайков и четыре тысячи ретвитов, сообщает Сегодня.

В кадре пенсионерка играет на рояле в своем доме на фоне завалов. Видны разбитые стекла в окнах и дверях, упавший карниз, сломанная мебель и толстый слой пыли на креслах после взрыва. На полу лежат осколки посуды.

Напомним, 4 августа в столице Ливана Бейруте произошел мощный взрыв. В местном порту из-за нарушения мер безопасности возник пожар и взорвались 2750 тонн аммиачной селитры. По данным Минздрава Ливана, в результате катастрофы погибли 137 человек, более пяти тысяч ранены, еще десятки пропали без вести. Без жилья остались около 300 тысяч человек.

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