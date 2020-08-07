ВИДЕО ⟩ Реакция пожилой женщины на масштабный взрыв в Бейруте шокировала весь мир: играет на рояле

Невозмутимая реакция пожилой женщины на взрыв в Бейруте попала на видео. Короткий ролик опубликован на странице в Twitter жительницы Дубая Рафы Маки. Меньше чем за сутки он собрал 1,5 млн просмотров, почти 10 тысяч лайков и четыре тысячи ретвитов, сообщает Сегодня.