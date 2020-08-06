ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Съемки самой доброй и милой рекламы: 65 собак разных пород позировали в садоводческом центре

Всего на съемочной площадке побывали 62 собаки. И это целых 35 разных пород! Встретить в цветнике можно было и немецкую овчарку, и добермана, и терьеров, и чихуахуа, а также многих других.

Некоторые хозяева приехали со своими питомцами на съемки из Южной Эстонии, ведь кто бы и нас не хотел, чтобы его питомец стал рекламной телезвездой?

Домашние питомцы были приглашены для съемок крупнейшего в Эстонии рекламного ролика о собаках. За идеей стоит компания RuudiTordid, которая производит полезные для здоровья собачьи торты, сладости и мороженое, представитель фирмы Андрес Луйдре сказал, что план состоял в том, чтобы запечатлеть как можно больше разных собак в одном видео.