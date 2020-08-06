ФОТО ⟩ Как собака валяется на полу: людям неловко за поведение погулявшей в кафетерии Елки

На фото собака артистки лежит на полу. Рядом растянулась и сама Елка. «Мне казалось, я нормально себя вела в кафетерии», – пояснила она подобное поведение. Конечно же, в шутку.

Вообще, ей плевать, кто и что подумает, глядя на этот снимок и на ее жизнь вообще. Ведь все знакомые давно привыкли к различным выходкам и эпатажу. «Давным-давно отвалились люди, которым неловко за мое поведение, – уверяет исполнительница. – Живу одну жизнь, уверена, мое желание заливисто хохотать в парке над глупой шуткой, сидеть на бордюре или спеть песню на набережной никому жизнь не испортит».