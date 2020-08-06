ФОТО ⟩ Плющенко показал старшего сына: тоже спортсмен!

Накануне тренер опубликовал в Instagram-аккаунте снимок с подростком. Как отметил супруг продюсера, старший наследник также увлекается спортом, правда, предпочитает не коньки, а более экстремальные занятия.

На фотографии сын Евгения Плющеко стоит рядом с мотоциклом. Парень запечатлен в полной экипировке для мотокросса. Несмотря на юный возраст, Егор уже нашел свое «опасное» хобби. Вероятно, отец в полной мере поддерживает его увлечение.

Подписчики удивились снимку со старшим наследником – многие и не знали, что у Евгения Плющенко есть второй ребенок. «Ну классно!! Наконец и про него вспомнили! Гордитесь, парень отличный», «Я и не знала о нем», «Ну, наконец-то Евгений Егора выложил. Тоже красавчик растет», «Только побед!» – написали в комментариях.