ФОТО ⟩ Плющенко показал старшего сына: тоже спортсмен!

Все привыкли к тому, что в личном блоге Евгений Плющенко хвастается достижениями лишь маленького Саши, который появился в браке с Яной Рудковской. Однако у фигуриста есть и старший сын Егор.
Накануне тренер опубликовал в Instagram-аккаунте снимок с подростком. Как отметил супруг продюсера, старший наследник также увлекается спортом, правда, предпочитает не коньки, а более экстремальные занятия.
На фотографии сын Евгения Плющеко стоит рядом с мотоциклом. Парень запечатлен в полной экипировке для мотокросса. Несмотря на юный возраст, Егор уже нашел свое «опасное» хобби. Вероятно, отец в полной мере поддерживает его увлечение.
Подписчики удивились снимку со старшим наследником – многие и не знали, что у Евгения Плющенко есть второй ребенок. «Ну классно!! Наконец и про него вспомнили! Гордитесь, парень отличный», «Я и не знала о нем», «Ну, наконец-то Евгений Егора выложил. Тоже красавчик растет», «Только побед!» – написали в комментариях.
Стоит отметить, что Евгений Плющенко и Яна Рудковская мечтают об еще одном совместном ребенке. По слухам, пара решила пойти на крайние меры и обратилась за услугами суррогатной матери. Совсем скоро в семье продюсера и фигуриста ожидают пополнение, правда, все детали предстоящих родов держат в секрете, пишут Дни.