ФОТО И ВИДЕО ⟩ Прогулка к морю на водные процедуры: удивительные приключения ласнамяэских лебедей

Сегодня утром лебединое семейство из ласнамяэского парка Паэ вышло на улицы города, чтобы добраться до моря. Пернатые обитатели озера присмотрели себе новый дом и решили немедленно туда отправиться. Оказывается, лебеди очень хорошо знают правила дорожного движения.