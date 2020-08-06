ФОТО И ВИДЕО ⟩ Прогулка к морю на водные процедуры: удивительные приключения ласнамяэских лебедей

Сегодня утром лебединое семейство из ласнамяэского парка Паэ вышло на улицы города, чтобы добраться до моря. Пернатые обитатели озера присмотрели себе новый дом и решили немедленно туда отправиться. Оказывается, лебеди очень хорошо знают правила дорожного движения.
«Чиновникам управы Ласнамяэ пришлось сегодня поработать службой безопасности для этой многодетной семьи, направлявшейся к морю на водные процедуры. Кортеж разок перекрыл движение, но в целом прошло без происшествий», - написал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет на своей страничке Facebook.
Известно, что к настоящему моменту все лебеди благополучно добрались до Таллинского залива. Надеемся, что лебедям понравится жить на море.