Приготовьтесь! Жаркие цыганские танцы красотки устроят в Хаапсалу на этой неделе

Фольклорная программа «Романо ило» («Цыганская душа»), подготовленная ансамблем цыганского танца «Аль Соль» в творческом сотрудничестве с певицей Беатрис Небис и гитаристами-виртуозами Святославом Борцовым и Хорхе Арена, предлагает всем желающим возможность поближе познакомиться с богатой и самобытной культурой цыган. В этой программе будет представлено музыкальное наследие цыган России, Румынии и Испании. Концертный проект «Романо ило» проходит при поддержке Фонда интеграции и Министерства Культуры.

Ансамбль «Аль Соль» был создан в 2006 году Наталией Ильвес с целью сохранять и развивать цыганский танец на профессиональном уровне. Репертуар ансамбля основан на аутентичной народной хореографии, воплощенной в сценическую форму. Коллектив состоит из опытных танцоров, которых объединил общий интерес к цыганской культуре. В течение последних лет «Аль Соль» неоднократно становился победителем международных конкурсов-фестивалей хореографии и дважды удостоился серебра на Кубке мира по народному танцу. «Аль Соль» выступал на сценах Эстонии, Латвии, Финляндии, России и Франции, география гастрольной деятельности ансамбля ежегодно расширяется.

Фольклорное шоу «Романо ило» подготовлено в сотрудничестве с талантливой певицей Беатрис Небис (Российская академия музыки имени Гнесиных), и виртуозами гитары Святославом Борцовым (Эстонская академия музыки и театра) и Хорхе Арена (Мадридская академия гитары). Беатрис Небис — многократный лауреат международных конкурсов вокалистов, автор песен и солистка с внушительным опытом. Святослав Борцов — востребованный педагог игры на гитаре, чьи ученики не раз становились призерами конкурсов. Хорхе Арена — выдающийся гитарист, композитор и активный энтузиаст и популяризатор фламенко. Специально для шоу «Романо ило» художник по костюмам Ларианна Хольм создала новые яркие образы — зрители концерта увидят порядка 25 уникальных сценических костюмов.

Артисты программы «Романо ило» живут и дышат цыганской музыкой и танцем и приглашают разделить с ними эту страсть, проведя вместе летний музыкальный вечер 9 августа в уютном Курзале Хаапсалу!

Ансамбль «Аль Соль» ФОТО: Промо

Билеты во всех кассах Piletilevi.