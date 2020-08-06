Чт, 6.08.2020
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ФОТО ⟩ В лесу на пробежке без любимой Катюшечки: Мартин Репинский отмечает день рождения

Мартин Репинский на утренней пробежке.

ФОТО: Martin Repinski / Facebook

Каждый отмечает день рождения по-своему: некоторые в кругу близких друзей, другие с размахом - в дорогих ресторанах. Депутат Рийгикогу Мартин Репинский решил начать свой день рождения с пробежки в лесу. 

«Правильное утро дня рождения должно быть дополнено пробежкой на природе и хорошей книгой из наушников», - написал Мартин на своей страничке в Facebook. 

Смотрите его утренние фотографии!

Ранее портал Limon.ee писал о том, как Мартин Репинский отдыхал со своей возлюбленной Екатериной Васильевой в Италии.

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