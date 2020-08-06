ФОТО ⟩ В лесу на пробежке без любимой Катюшечки: Мартин Репинский отмечает день рождения

Каждый отмечает день рождения по-своему: некоторые в кругу близких друзей, другие с размахом - в дорогих ресторанах. Депутат Рийгикогу Мартин Репинский решил начать свой день рождения с пробежки в лесу.
«Правильное утро дня рождения должно быть дополнено пробежкой на природе и хорошей книгой из наушников», - написал Мартин на своей страничке в Facebook.
Смотрите его утренние фотографии!
Ранее портал Limon.ee писал о том, как Мартин Репинский отдыхал со своей возлюбленной Екатериной Васильевой в Италии.