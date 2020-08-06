ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Александр Рыбак с голым торсом и в цветах радуги представил новый волшебный клип

Норвежский певец и скрипач представляет уже вторую видеоработу за лето. После автобиографичного клипа «Позади» («Give Me Rain») артист представил волшебную песню и клип Magic. Александр Рыбак показал себя в самых неожиданных жизненных и счастливых ситуациях, которые происходят в его жизни каждый день: в постели, в парикмахерской, в бассейне, на крыше!
Magic - это не только песня, но и восхищение жизнью. Как признается Александр, композиция была написана в момент, когда он почти опустил руки после 6 месяцев борьбы со своей зависимостью от таблеток и уже был готов вернуться к ним вновь. Но Рыбак случайно увидел блог девушки Мартины, которая рассказывала про свою сложную болезнь, когда она была чуть ли ни каждый второй день в больнице, но при этом не сдается. Она пишет, как с этим живет, с теплотой и юмором. Как и многие другие читатели ее блога, Александр нашел в нем силу и вдохновение на новый образ жизни, и под впечатлением написал песню Magic.
«Я дарю вам Magic! Мне было радостно и приятно работать над этой песней в моей домашней студии. Очень надеюсь, что она вам понравится. Каждый раз, когда я выпускаю песню, люди называют ее «возвращением Рыбака». Что ж, это лето действительно похоже на возвращение, потому, что я, наконец, снова чувствую себя собой, благодаря вам!
В песне Magic я пою о том, как всё может быть волшебно, с правильным настроем!» - поделился Александр Рыбак.
Смотрите клип Александра Рыбака - Magic.