ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Александр Рыбак с голым торсом и в цветах радуги представил новый волшебный клип

Magic - это не только песня, но и восхищение жизнью. Как признается Александр, композиция была написана в момент, когда он почти опустил руки после 6 месяцев борьбы со своей зависимостью от таблеток и уже был готов вернуться к ним вновь. Но Рыбак случайно увидел блог девушки Мартины, которая рассказывала про свою сложную болезнь, когда она была чуть ли ни каждый второй день в больнице, но при этом не сдается. Она пишет, как с этим живет, с теплотой и юмором. Как и многие другие читатели ее блога, Александр нашел в нем силу и вдохновение на новый образ жизни, и под впечатлением написал песню Magic.