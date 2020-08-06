КАКОЙ КАРАПУЗ! ⟩ Регина Тодоренко умилила фанатов снимком сына в костюме Супермена

Регина Тодоренко и Влад Топалов растят сына Майкла. 5 августа мальчику исполнилось 1 год и 8 месяцев. В честь этого Регина нарядила сына в костюм Супермена и умилила поклонников, передает портал Дети Mail.ru.
Как же я люблю нашего маленького Супермена. Интересно, что у такой улыбчивой мамы и сверхэмоционального папы родился вдумчивый, спокойный, мечтательный мальчишка.
— сказала Регина Тодоренко.
«Какой же он хорошенький», «Ах, этот взгляд, смотрящий в небо и в будущее, много работы, предстоит спасать мир», «Настоящий герой!», «Какой малыш чудесный у вас», — умиляются фанаты ведущей.
Напомним, сын Топалова и Тодоренко родился 5 декабря 2018 года. Супруги дали ребенку имя Михаил, но часто зовут его Майклом.
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Как же я люблю нашего маленького супермена ❤️. Интересно , что у такой улыбчивой мамы и сверхэмоционального папы родился вдумчивый, спокойный, мечтательный мальчишка) так ведь хочется узнать, что влияет на формирование новой личности, почему он впитывает именно такой набор качеств, какие гены в процессе создания нового человека доминируют? Если бы мы владели этой бесценной информацией, наверняка, научились бы принимать людей такими, какие они есть гораздо быстрее, а то все пытаемся поменять друг друга, ломая генетический код. Грубое вмешательство в природу любого существа чаще вредит, чем идёт на пользу так же, как и категоричные принципы воспитания: создают из маленьких суперменов, которые хотят спасти мир, антигероев🤪. Поэтому у нас дома нет жёстких ограничений, тк в них нет необходимости, но наверное это пока 😆. Психологи поговаривают , что к 3м годам кризис неминуем, а мне бы понять, как смягчить этот период) Чего ожидать в скором времени? Истерики в магазинах игрушек или слезы градом от того, что мультик закончился? 😂 #регинатодоренко