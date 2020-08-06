КАКОЙ КАРАПУЗ! ⟩ Регина Тодоренко умилила фанатов снимком сына в костюме Супермена

Как же я люблю нашего маленького Супермена. Интересно, что у такой улыбчивой мамы и сверхэмоционального папы родился вдумчивый, спокойный, мечтательный мальчишка.

«Какой же он хорошенький», «Ах, этот взгляд, смотрящий в небо и в будущее, много работы, предстоит спасать мир», «Настоящий герой!», «Какой малыш чудесный у вас», — умиляются фанаты ведущей.