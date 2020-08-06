ВИДЕО ⟩ Пилка для ногтей вместо Калашникова: бывший военный стал мастером по маникюру

Мужчина из России прослужил в армии 15 лет, но оставил карьеру военного ради другого дела. Теперь 0н мастер маникюра, который радует своих клиентов красивыми ноготочками. Недовольных посетителей у его нет, ведь такого уникального бьюти-специалиста ещё поискать.

Антон Кузьмин из Южно-Сахалинска, по его словам, 15 лет своей жизни отдал армии. Однако карьера военного у мужчины, видимо, не задалась, что не редкость. Он уволился из вооружённых сил в звании старшего лейтенанта, но без работы не остался.

Кузьмин, будучи мастером спорта по бодибилдингу, решил передавать свой опыт другим людям. Мужчина стал персональным тренером.

Впрочем, это не единственная профессия Антона. Он хотел стать мастером маникюра и пришёл к своей цели. Ради этого Кузьмин даже записался на специальные курсы, по завершении которых ему выдали сертификат, позволяющий работать в салоне.

Первые клиенты не заставили себя ждать. Ролики о том, как Антон работает с ноготочками, он публикует в своём TikTok-аккаунте. На блог подписаны 380 тысяч человек.

Причём ходят к Кузьмину не только женщины, но и мужчины. Каждое видео, в котором он показывает свой скилл маникюрщика, собирают сотни тысяч просмотров.

Неизвестно, попадались ли мужчине недовольные клиенты, но, судя по его брутальному виду, Антон усмиряет буйных посетителей одним лишь взглядом.