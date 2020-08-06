Ким Кардашьян решила сохранить брак с Канье Уэстом ради детей

Однако источники из окружения пары сообщают, что Кардашьян готова предпринять попытки сохранения брака ради детей: Норт, Сейнта, Чикаго и Псалма.

Собеседники портала рассказали:

Перед поездкой она была готова расторгнуть брак, но Канье прислушался к ее переживаниям и дал ей несколько обещаний.

Звезда не намерена разводиться с Уэстом, поэтому старается делать все, чтобы исключить этот риск. Кроме того, Кардашьян хочет, чтобы Уэст получил необходимую медицинскую помощь для улучшения его психического состояния, но он отказывается принимать ее. «Вся ситуация очень сложна. После поездки Ким в штат Вайоминг они стали больше разговаривать, ей удалось достучаться до него», — подчеркнули источники.