Решетова показала откровенное фото на фоне слухов о расставании с Тимати

24-летняя Анастасия Решетова показала новое фото с отдыха в Сен-Тропе. Невеста Тимати позирует в крошечном нюдовом платье с большим декольте, передает портал Леди Mail.ru.
«Зачем такая красивая?», «Грация кошки», «Вау, роскошно», «Восхитительна», — делают модели комплименты в сети.
Напомним, недавно в сети появились слухи о разрыве Тимати и Решетовой: пара отправилась отдыхать в разные страны. Сейчас Настя отдыхает в Сен-Тропе у отца рэпера, а сам Тимати с дочкой Алисой и мамой недавно прилетел из Греции.