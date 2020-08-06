Решетова показала откровенное фото на фоне слухов о расставании с Тимати

Напомним, недавно в сети появились слухи о разрыве Тимати и Решетовой: пара отправилась отдыхать в разные страны. Сейчас Настя отдыхает в Сен-Тропе у отца рэпера, а сам Тимати с дочкой Алисой и мамой недавно прилетел из Греции.