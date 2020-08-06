Чт, 6.08.2020
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Решетова показала откровенное фото на фоне слухов о расставании с Тимати

Анастасия Решетова

ФОТО: Instagram

24-летняя Анастасия Решетова показала новое фото с отдыха в Сен-Тропе. Невеста Тимати позирует в крошечном нюдовом платье с большим декольте, передает портал Леди Mail.ru

«Зачем такая красивая?»,  «Грация кошки»,  «Вау, роскошно»,  «Восхитительна», — делают модели комплименты в сети.

Напомним, недавно в сети появились слухи о разрыве Тимати и Решетовой: пара отправилась отдыхать в разные страны. Сейчас Настя отдыхает в Сен-Тропе у отца рэпера, а сам Тимати с дочкой Алисой и мамой недавно прилетел из Греции.

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🐆

Публикация от Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova)

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