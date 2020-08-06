«Все еще любит меня!»: одинокая Муцениеце цепляется за Прилучного

Агата Муцениеце призналась, что до сих пор не может смириться с уходом Павла Прилучного из семьи. При этом она заявила, что в любой момент может воссоединиться с экс-супругом. «Он говорит, что до сих пор любит меня!» — поделилась звезда.

Актриса добавила, что у нее масса причин чувствовать обиду на бывшего избранника. Развод знаменитость считает предательством. Агата Муцениеце не понимает, как артист мог уйти, если уверял, что навеки выбрал ее.

Павел Прилучный с женой ФОТО: Instagram

Экстрасенс убедила актрису в том, что раньше Павел Прилучный действительно считал, что они всегда будут счастливы вместе. Однако Виктория Райдос посоветовала звезде перестать надеяться на воссоединение с бывшим мужем.

Ясновидящая добавила, что Павел Прилучный может любить Агату Муцениеце как мать своих детей и женщину, с которой долго прожил. И все же у каждого из них теперь новая жизнь, тешить себя иллюзиями не стоит.