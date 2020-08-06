ФОТО ⟩ Пермякова из «Интернов» показала подросшую красавицу-дочь

Знаменитость и ее восьмилетняя наследница уехали на время в Пермский край. Светлана Пермякова родилась и выросла в административном центре региона. На днях звезда сериала «Интерны» и ее дочь купались в водах реки Сылвы.

По словам Пермяковой, отдых от шумной Москвы пошел ей на пользу. «Обновляешься, сил набираешься! Воздух такой, что хоть ложкой ешь!» — написала звезда в личном микроблоге.

А накануне актриса из сериала «Интерны» показала подписчикам свежий снимок восьмилетней Варвары. В кадре девочка позирует с котенком.

«Какое чудное фото! Пусть растут и будут счастливы!», «Варя — копия Светланы», «Уже большая барышня», «Копия мамы», «Как быстро растет дочура», — прокомментировали снимок пользователи.

Напомним, что Светлана Пермякова состояла в незарегистрированных отношениях с Максимом Скрябиным. Возлюбленный был помощником, а впоследствии директором знаменитости. Максим на 20 лет младше Светланы, но разница в возрасте не мешала паре.