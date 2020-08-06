ОТКРОВЕННОЕ ФОТО ⟩ Нюша в купальнике не на шутку разочаровала фанатов

29-летняя Нюша поделилась с поклонниками снимком в откровенном красном купальнике. Но вместо комплиментов певица получила в соцсетях волну критики: ее обвинили в вульгарности и безвкусии, передает Леди Mail.ru.
«Как-то вульгарно», «Поза немного неудачная», «Нюша, ты красивая, талантливая, умная. Но не могу понять, зачем такие фото выставлять напоказ? Лучше пой!», «Зачем показывать свою попу всему миру?» — критикуют певицу фолловеры.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
♻️Сегодня #экосреда и я хочу поделиться с вами статистикой: 🌊Повышение уровня моря остановить невозможно. Вопрос только в масштабах. При наихудшем сценарии (если рост выбросов не удастся сдержать в пределах 2 градусов) к 2100 году серьезные эпизодические наводнения будут угрожать почти 287 миллионам человек по всему миру — более 4% всего населения Земли. А ущерб от стихийных бедствий может превысить $14 триллионов — 20% мирового ВВП. ⠀ К концу 21 века каждые десять лет многие прибрежные земли будут подвержены таким экстремальным паводкам, которые ранее происходили лишь раз в столетие... Количество таких районов увеличится на треть. В зоне особого риска — Великобритания, север Франции и Германии, юго-восточный Китай, север Австралии, северо-восточное побережье США, Бангладеш, штаты Западная Бенгалия и Гуджарат в Индии. ⠀ 💙Океан - важнейшая часть нашей планеты и нам необходимо заботиться о нём так, как он заботится о нас🙏🏼 Берегите себя и свой дом🌏