ОТКРОВЕННОЕ ФОТО ⟩ Нюша в купальнике не на шутку разочаровала фанатов

«Как-то вульгарно», «Поза немного неудачная», «Нюша, ты красивая, талантливая, умная. Но не могу понять, зачем такие фото выставлять напоказ? Лучше пой!», «Зачем показывать свою попу всему миру?» — критикуют певицу фолловеры.