Гороскоп на 6 августа: дорогие подарки у Водолеев, взаимопонимание в отношениях у Раков

Вероятны трудности и в семейных отношениях, но они не будут столь серьезными, речь идет скорее о мелких недоразумениях. Представители разных поколений легко придут к общему мнению по отвлеченно-философским вопросам, но рискуют погрязнуть в спорах, если решат обсудить практические проблемы. Нежелательно приобретать мебель и предметы интерьера, не посоветовавшись с домочадцами.

Овен

Овны настроены очень легкомысленно, поэтому за серьезные дела представителям данного знака сегодня лучше не браться. К счастью, вы быстро найдете людей, готовых заняться решением ваших проблем; среди добровольных помощников будут как давние союзники, так и новые знакомые, павшие жертвой вашего неотразимого обаяния. Постарайтесь сократить расходы — с желанием швырять деньги на ветер справиться будет довольно трудно, но, если этого не сделать, можно попасть в крайне неприятную ситуацию.

День чрезвычайно хорош с точки зрения любовных отношений, романтических встреч, свиданий. Звезды советуют не пренебрегать посещением развлекательных мероприятий — можно отлично провести время и получить массу приятных впечатлений.

Телец

День связан с преодолением трудностей, решением своих и чужих проблем. Единственная сфера, в которой явно доминируют позитивные тенденции — это финансы; здесь неприятностей можно не опасаться. В остальном же, увы, дела идут не столь хорошо, будьте готовы приложить усилия для достижения цели, много и упорно работать, идти на уступки деловым партнерам и близким людям.

День будет очень напряженным, и к исходу его вас настигнут эмоциональная и физическая усталость. Избежать переутомления поможет точное следование заранее составленному графику, но соблазн бросить все дела порой будет столь силен, что не все Тельцы смогут ему противостоять.

Близнецы

С деловой точки зрения день не слишком удачен, поскольку связан с получением неприятных известий и появлением в вашем окружении весьма недоброжелательно настроенных людей. К тому же весьма вероятны значительные незапланированные расходы, которые нанесут серьезный удар по вашему бюджету. К счастью, у вас достаточно верных друзей и надежных союзников, на поддержку которых можно рассчитывать — просить их о помощи дважды не придется.

Очень хорош день для развлечений и отдыха, визитов к друзьям, приема гостей, посещения светских мероприятий, а также разнообразных конференций, семинаров и презентаций. Влюбленным не придется жаловаться на судьбу — события этого дня будут их только радовать.

Рак

Раков ожидает весьма приятный день. Единственное, от чего звезды советуют воздержаться, это далекие поездки — они могут стать причиной переутомления или даже недомогания. День связан со снижением жизненного тонуса, поэтому стоит поберечь себя от лишних нагрузок. Эмоциональные же потрясения вам сегодня совершенно не угрожают — события развиваются в благоприятном ключе, разочарований можно не опасаться.