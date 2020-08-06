ФОТО ⟩ Ольга Бузова получила первую травму на «Ледниковом периоде»

Фигурное катание считается крайне травмоопасным, а для новичков — тем более. Этим летом десанту российских звезд пришлось испытать на себе все тяготы профессиональных спортсменов и тренироваться с ними на равных, готовясь к участию в известном ледовом шоу, передает Starhit.ru.
На «Ледниковом периоде» наставником 34-летней ведущей «ДОМа-2» стал Дмитрий Соловьев. Может, для массового зрителя эти фамилия и имя не слишком на слуху, как Роман Костомаров, Алексей Ягудин или Максим Маринин, но на счету у 31-летнего спортсмена золото олимпиады в Сочи и серебро в Пхенчане в командных соревнованиях, а также множество титулов различных турниров. Бессменной партнершей Дмитрия является Екатерина Боброва, которой на несколько месяцев придется уступить свое место Ольге Бузовой. Звезда приоткрыла завесу тайны и на днях опубликовала в Instagram первый отчет с тренировки.
«Начался новый этап в моей жизни. Я уже в течении нескольких недель учусь кататься на коньках. Мне дается все это очень сложно, так как я в своей жизни до этого стояла на льду только в детстве последний раз в лет шесть. Ну и пару раз типа съездила на каток, подержалась за бортик. Пока ощущение, что «я как корова на льду» не проходит, но вы знаете какая я упорная и какой боец. Надеюсь, показать хороший результат в этом проекте», — написала певица в блоге.
Энтузиазм Ольги подтверждают и первые результаты: у Бузовой и Соловьева уже получаются примитивные поддержки, а скольжение дебютантки становится лучше с каждым занятием — график у всех участников проекта строгий, они проводят на катке по несколько часов в день. В таком ритме избежать травм не удастся никому: на прошлой неделе девушка повредила связки на ноге, ей даже понадобилась медицинская помощь и теперь приходится страховать лодыжку на тренировках эластичным бинтом.