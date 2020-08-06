ФОТО ⟩ Ольга Бузова получила первую травму на «Ледниковом периоде»

На «Ледниковом периоде» наставником 34-летней ведущей «ДОМа-2» стал Дмитрий Соловьев. Может, для массового зрителя эти фамилия и имя не слишком на слуху, как Роман Костомаров, Алексей Ягудин или Максим Маринин, но на счету у 31-летнего спортсмена золото олимпиады в Сочи и серебро в Пхенчане в командных соревнованиях, а также множество титулов различных турниров. Бессменной партнершей Дмитрия является Екатерина Боброва, которой на несколько месяцев придется уступить свое место Ольге Бузовой. Звезда приоткрыла завесу тайны и на днях опубликовала в Instagram первый отчет с тренировки.

Ольга Бузова на катке ФОТО: Скриншот с Instagram / Пресс-служба «Первого канала»

«Начался новый этап в моей жизни. Я уже в течении нескольких недель учусь кататься на коньках. Мне дается все это очень сложно, так как я в своей жизни до этого стояла на льду только в детстве последний раз в лет шесть. Ну и пару раз типа съездила на каток, подержалась за бортик. Пока ощущение, что «я как корова на льду» не проходит, но вы знаете какая я упорная и какой боец. Надеюсь, показать хороший результат в этом проекте», — написала певица в блоге.

Ольга Бузова на катке ФОТО: Скриншот с Instagram / Пресс-служба «Первого канала»