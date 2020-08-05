ИСТОРИЧЕСКОЕ ФОТО ⟩ Фотограф Пугачевой показал редкий снимок Аллегровой и Николаева

Фотохудожник часто ездил с Примадонной в гастрольные туры, а также близко общался со многими популярными артистами. Особенно ценные снимки он делал за кулисами или во время общих застолий – где еще можно увидеть закусывающих лимончиком Ирину Аллегрову и Игоря Николаева?

Именно такое фото появилось в Instagram-профиле Романа Родина в среду, 5 августа. На архивном портрете музыканты сидят, прижавшись друг к другу головами, и смотрят в камеру. Как отметил фотограф, этот снимок он сделал в далеком 1995 году. «Как молоды мы были, как верили в себя», – подписал публикацию он.