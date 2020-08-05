ФОТО ⟩ Посмотрите, какие реалистичные фигурки из бумаги создает эта девушка!

Сара Луиз Мэттьюс создает уникальные изделия из бумаги. Она настоящий инженер в сфере картона. Портал Fishki.net собрали ее работы, глядя на которые даже не верится, что они выполнены из бумаги. Столько деталей!
Сара живет в Великобритании, она всегда любила заниматься творчеством, а однажды ей удалось открыть направление, в котором она хороша. Теперь девушка создает декорации, инсталляции, скульптуры из бумаги.
Детальность, аккуратность, мимимшность — это все про ее работы. Она делает изделия на заказ, также продает свои творения на ярмарках. У Сары есть Instagram-аккаунт с ее работами, на профиль подписаны более 30 тыс человек.
А уже затем, благодаря таланту Сары и ее волшебным рукам, появляются фигурки. Изделия из бумаги сейчас пользуются большой популярностью при оформлении квартир. Их активно используют в декоре, поэтому Сара заняла свою нишу и создает красивые украшения для дома