ФОТО ⟩ Посмотрите, какие реалистичные фигурки из бумаги создает эта девушка!

Сара живет в Великобритании, она всегда любила заниматься творчеством, а однажды ей удалось открыть направление, в котором она хороша. Теперь девушка создает декорации, инсталляции, скульптуры из бумаги.

Фигурки из бумаги ФОТО: Личный архив художницы / sarahlouisematthews.com

Фигурки из бумаги ФОТО: Личный архив художницы / sarahlouisematthews.com

Детальность, аккуратность, мимимшность — это все про ее работы. Она делает изделия на заказ, также продает свои творения на ярмарках. У Сары есть Instagram-аккаунт с ее работами, на профиль подписаны более 30 тыс человек.

Фигурки из бумаги ФОТО: Личный архив художницы / sarahlouisematthews.com

Фигурки из бумаги ФОТО: Личный архив художницы / sarahlouisematthews.com