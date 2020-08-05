АКТЕРА ОТМАЖУТ? ⟩ Раскрыт козырь адвоката Ефремова: «Выйдет из ситуации с наименьшими потерями»

По мнению эксперта, ситуация вокруг знаменитости имеет мало отношения к юриспруденции. Адвокаты обвиняемого и потерпевших пиарятся на трагедии. Каждый из них пытается создать большой ажиотаж. «Дело Михаила Ефремова уже давно напоминает цирк», — подчеркнул Гусятников.

Главное для правозащитников — нагнетать информационный фон. Им уже не важно, какое наказание грозит артисту и чего добьется семья погибшего водителя. Эксперт отметил, что дело Ефремова — не единичный случай, все процессы с участием публичных персон происходят так.

Несмотря на то что судебные разбирательства не закончились, актер и его адвокат Эльман Пашаев уже победили. Защитник звезды известен всем как «решала». Методы его работы вызывают у многих вопросы. «Не думаю, что их удастся реализовать. Когда дело получает публичность, "решить" уже вряд ли получится», — продолжил Гусятников.

Адвокат предположил, что «козырь», о котором громогласно кричит Пашаев на всех углах, заключается в каких-то договоренностях Михаила Ефремова с семьей погибшего водителя. Вероятно, в таком случае актер сможет избежать сурового наказания.

Чтобы выйти из ситуации с наименьшими потерями, Ефремову следовало изначально договориться с семьей погибшего о компенсации. Но дело еще не закончено, возможно, так и произойдет