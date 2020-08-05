КАК РОМАНТИЧНО! ⟩ В столичном парке Пооламяэ завтра вечером будет звучать музыка из кинофильмов

«В связи с весенней чрезвычайной ситуацией мы были вынуждены перенести открытие уличных концертов с июня на август. Несмотря на это, традиция наслаждаться музыкой в парках Кесклинна сохраняется, и в августе запланировано два ярких концерта. Первый состоится уже в этот четверг, где все желающие смогут насладиться песнями золотого фонда кино в исполнении Олава Эхала и Лаури Лийва, а на следующем концерте группа Kruuv исполнит зажигательный фолк», – сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.