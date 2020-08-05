МОЖЕТЕ ПОЦЕЛОВАТЬ НЕВЕСТУ ⟩ Момент взрыва в Бейруте попал на свадебное видео

Свадебный фотограф снимал видео, когда прогремел взрыв в порту. Первые кадры семейной жизни молодоженов выглядят впечатляюще, рассказывают Fishki.net.
Вчера, 4 августа 2020 года, на территории порта Бейрута прогремел взрыв огромной мощности. А за несколько минут до этой трагедии город жил обычной жизнью: люди работали, отдыхали, играли свадьбы.
Свадебный видеограф, снимая ролик с молодоженами, случайно запечатлел момент взрыва.
Вот невеста, улыбаясь, позирует для свадебного ролика. Девушка, полностью одетая в белое, поправляет шлейф платья. Через мгновение ударной волной сносит ее букет, лежащий на фате.
Молодожены убегают, а видеограф пытается снять взрыв. По последним данным погибло около ста человек. Спасатели продолжают разбор завалов. Причиной трагедии по одной из версий называют детонацию взрывчатых веществ, которые долгое время хранились в порту.