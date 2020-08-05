ГАЛЕРЕЯ ⟩ События в Нарвском замке в эти дни развиваются стремительно: от некоторых кадров бросает в дрожь

В понедельник и вторник на этой неделе в Нарве в съемках фильма режиссера Эльмо Нюганена были задействованы многие именитые эстонские актеры - исполнитель главной роли Мяртен Метсавийр, а также Мартин Корк, Франц Мальмстен, Аманда Хермийне Кюннапас, Ало Кырве, Марко Матвере и многие другие. И несколько десятков людей были задействованы в массовке. И это не говоря уже о съемочной группе!

Съемки «Аптекаря Мельхиора» в Нарве ФОТО: Ilja Smirnov

Создатели фильма активно сотрудничают с Вируским фондом кино, Нарвой и Нарвским музеем, здесь снимают средневековый Тоомпеа, а все актеры массовки (более 20 человек) - жители Ида-Вирумаа.

Нарва - это не конечная локация для съемок в Ида-Вирумаа, работа над картиной продолжится в Пуртсе. Также снимать будут в Курессаареском замке, а недалеко от Риги (Латвия) специально для съемок построят средневековое городище.

Съемки средневекового детектива «Аптекарь Мельхиор» по книгам Индрека Харгла проходят под руководством режиссера Эльмо Нюганена с июля по декабрь. В трилогии будут рассказаны три истории таллиннского аптекаря Мельхиора, которому придется раскрыть тайну волны преступлений, пронесшейся по городу.

Помимо звезд кино в фильме также снимутся новоиспеченные выпускники Эстонской академии музыки и театра. Роль аптекаря Мельхиора досталась Мяртену Метсавийру, также с ним в главных ролях: Ало Кырве и Маарья Йоханна Мяги.

Съемки «Аптекаря Мельхиора» в Нарве ФОТО: Ilja Smirnov

Трилогия состоит из трех историй о таллиннском аптекаре Мельхиоре, чья задача – раскрыть таинственную подоплеку ужасающей волны убийств. В первой части аптекарь расследует убийство знаменитого орденского рыцаря, только что прибывшего в город. Главный герой обнаруживает, что убитый преследовал загадочного таллиннского узника, чьи следы ведут в доминиканский монастырь. Когда вслед за первой жертвой оказываются убитыми еще три человека, связанные с монастырем, начинает разворачиваться потрясающая мистерия.

Бюджет фильма составляет 6 миллионов евро. В финансировании съемок первого фильма участвуют Эстонский институт кино и фонд Капитал культуры Эстонии. Трилогия создается при поддержке Вируского фонда кино, Saarte Fond, National Film Centre of Latvia, Elisa и Kanal2.

Выход первой части запланирован на осень 2021 года, а второй и третьей - на 2022 год.

Съемки «Аптекаря Мельхиора» в Нарве ФОТО: Ilja Smirnov