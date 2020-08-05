Янис Тимма рассказал, удалось ли ему наладить отношения с детьми Анны Седоковой

Недавно баскетболист сделал Седоковой предложение руки и сердца. Анна, не раздумывая, приняла его. Артистка уверена — Янис Тимма станет хорошим отчимом для ее наследников. Да и сам спортсмен признается, что души не чает в детях, передает Starhit.ru.
По словам Яниса, ему удалось с легкостью найти общий язык с ними. «У меня очень хорошие отношения с детьми Анны. Я люблю детей, а они любят меня. И в целом мне кажется, что разделять детей на своих и чужих — это неправильно. Я знаю, как это важно для Анны, и люблю все в ней. Ну и нам просто весело вместе», — подчеркнул 28-летний баскетболист.
На момент встречи с артисткой Тимма был женат и воспитывал маленького сына. Спортсмен не скрывает, что потерял голову от Анны, едва познакомившись с ней.
«Просто в жизни бывает такое, что встречаешь человека и понимаешь, что это тот, кого ты искал всю жизнь. Я понял, что этот человек понимает меня и мне с ней легко. Она всегда думает обо мне и о том, чтобы мне было лучше. Иногда даже слишком, но с этим я могу смириться! Она честная и искренняя», — продолжил он.
Янис уверяет — Седокова стала одной из немногих, кто изменил его в лучшую сторону. По крайней мере, рядом с ней спортсмен стал более целеустремленным.
«Я стал более ответственно подходить к своей работе. Я вижу, как относится к этому Анна. А в целом — все стабильно, иду к своей цели», — отметил баскетболист в интервью для Sport24.
Напомним, у 37-летней Анны Седоковой трое детей от разных мужчин: старшая Алина — от ныне покойного футболиста Валентина Белькевича, средняя — Моника — от бизнесмена Максима Чернявского (большую часть времени девочка проживает с отцом в Америке, — прим. «СтарХита») и сын Гектор от предпринимателя Артема Комарова. С последним избранником певица рассталась, будучи на поздних сроках беременности.