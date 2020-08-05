Янис Тимма рассказал, удалось ли ему наладить отношения с детьми Анны Седоковой

По словам Яниса, ему удалось с легкостью найти общий язык с ними. «У меня очень хорошие отношения с детьми Анны. Я люблю детей, а они любят меня. И в целом мне кажется, что разделять детей на своих и чужих — это неправильно. Я знаю, как это важно для Анны, и люблю все в ней. Ну и нам просто весело вместе», — подчеркнул 28-летний баскетболист.

На момент встречи с артисткой Тимма был женат и воспитывал маленького сына. Спортсмен не скрывает, что потерял голову от Анны, едва познакомившись с ней.

«Просто в жизни бывает такое, что встречаешь человека и понимаешь, что это тот, кого ты искал всю жизнь. Я понял, что этот человек понимает меня и мне с ней легко. Она всегда думает обо мне и о том, чтобы мне было лучше. Иногда даже слишком, но с этим я могу смириться! Она честная и искренняя», — продолжил он.

Янис уверяет — Седокова стала одной из немногих, кто изменил его в лучшую сторону. По крайней мере, рядом с ней спортсмен стал более целеустремленным.

Янис Тимма и Анна Седокова ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/TASS

«Я стал более ответственно подходить к своей работе. Я вижу, как относится к этому Анна. А в целом — все стабильно, иду к своей цели», — отметил баскетболист в интервью для Sport24.