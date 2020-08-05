Волочкова предприняла отчаянный шаг, чтобы достать деньги на оплату штрафа!

Поначалу 44-летняя Анастасия Волочкова заявляла, что не собирается оплачивать штраф, так как не видит в своих действиях факта нарушения закона. «Когда я ехала в Дивеево, моей целью было помолиться в храмах наравне с прихожанами и паломниками из разных городов, окунуться в святые источники. А оказалось, что я совершила тем самым преступление», — негодовала она.

Однако сегодня бывшая прима Большого все-таки согласилась с решением суда. Балерина заявила, что выставляет на аукцион знаменитую купель, на которой не раз демонстрировала чудеса своей гибкости. «Только продажа моей ледяной купели спасет эту безнадежную ситуацию! А вырученные средства пойдут на оплату штрафов!» — заявила Анастасия.

Впрочем, без купаний в морозную зиму артистка не останется. Волочкова похвасталась, что ей подарили новый сосуд. Балерина осталась в восторге от приятного презента, которого она уже окрестила «королевским». Кроме того, центр купели украшен ее инициалами — А.В.

Поклонники оценили подарок поклонника в комментариях: «Очень красиво сделано, молодцы мастера». Впрочем, были и те, кого идея Анастасии возмутила. Они считают, что артистка действительно виновна и должна самостоятельно оплатить штраф. «Ужас! Сначала куражилась фиг знает где без маски, а теперь народ должен купить ее бочку, в котором она голышом плавала пять лет», — негодовали пользователи.