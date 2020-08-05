ПРЯМОЙ ЭФИР ⟩ Суд над Ефремовым будут показывать на весь мир

В Пресненском суде Москвы начинается процесс по уголовному делу в отношении Михаила Ефремова. Судебное заседание назначено на 10:00. Согласно решению суда, дело Ефремова будет слушаться в ежедневном режиме, пишет «Интерфакс».
ДТП с актером произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал Ефремов. В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения, а его автомобиль, как установило следствие, был исправен. Экспертиза установила, что Ефремов был пьяным и под воздействием наркотиков. Артисту грозит от пяти до 12 лет колонии.
Изначально актер признавал вину, однако потом, как заявлял его адвокат Эльман Пашаев, отказался от признания. На стадии предварительного следствия Пашаев сообщил, что собрал достаточно для суда доказательств, свидетельствующих о невиновности его подзащитного.
По решению суда актер находится под домашним арестом.
Семья погибшего в автоаварии не приняла извинения Ефремова.