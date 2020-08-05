ПРЯМОЙ ЭФИР ⟩ Суд над Ефремовым будут показывать на весь мир

ДТП с актером произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал Ефремов. В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения, а его автомобиль, как установило следствие, был исправен. Экспертиза установила, что Ефремов был пьяным и под воздействием наркотиков. Артисту грозит от пяти до 12 лет колонии.