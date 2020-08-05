Гороскоп на 5 августа: Рыбы экспериментируют с имиджем, Водолеи озабочены мелочами

В целом день больше подходит для работы, чем для отдыха. Звезды советуют сосредоточиться на решении практических задач, заняться полезной деятельностью. Важные встречи нельзя проводить без серьезной подготовки, а поездки и вовсе лучше отложить, пишет Дворец.

Овен

День обещает быть весьма удачным для Овнов, которые планируют важные встречи, романтические свидания, участие в общественных мероприятиях. Сегодня вам предстоит быть на виду, и в свой адрес вы наверняка услышите больше похвалы, чем критики. Только родственники едва ли смогут удержаться от язвительных замечаний, даже если ваши успехи будут совершенно выдающимися.

Финансовая ситуация довольно неблагоприятна, вы склонны к расходам, которые едва ли можете себе позволить. Постарайтесь отложить крупные покупки и инвестиции. Вскоре положение улучшится и вы сможете наверстать упущенное.

Телец

С точки зрения финансов день очень хорош. Тельцы могут рассчитывать на крупные денежные поступления, подарки. Возможно заключение выгодных сделок, получение заманчивых предложений о сотрудничестве. В остальных же сферах жизни, увы, придется довольствоваться более скромными успехами: вы столкнетесь с непростыми проблемами, решение которых отнимет много сил.

День связан с проблемами в деловом и личном общении. Защищая свой авторитет, вы нарушаете хрупкое равновесие, вынуждаете окружающих, в том числе и самых близких людей, отстаивать свои интересы в весьма жесткой форме. Постарайтесь не допустить начала полноценных военных действий: вернуться к миру будет непросто.

Близнецы

С деловой точки зрения день неблагоприятен: вам придется уделить немало времени решению второстепенных вопросов, а вот сосредоточиться на том, что действительно важно, едва ли удастся. Относительно легко выйдут из этой ситуации Близнецы, имеющие верных друзей и надежных союзников, на которых можно положиться в трудный момент. Остальным представителям знака звезды советуют заняться поиском единомышленников: при их поддержке вам будет легче преодолеть грядущие испытания.

Очень удачный и интересный день ожидает влюбленных. Впрочем, и тем, кто находится в поиске своей «половинки», звезды обещают уделить внимание; ваша задача – больше времени проводить на людях, не уклоняться от участия в общественных мероприятиях.

Рак

Очень благоприятный день, омраченный лишь некоторым снижением жизненного тонуса и, как следствие, повышенной утомляемостью. Больше всего усталости способствуют поездки – их лучше отложить или, по крайней мере, перенести на вторую половину дня. В остальном же все складывается удачно: можно реализовать запланированное, достичь поставленных целей. Вероятны крупные денежные поступления.

День подходит для встреч с родственниками, приема гостей, а также решения семейных проблем. Романтические отношения также складываются неплохо, хотя не вы им задаете тон. Этот день подходит для обсуждения любых практических вопросов – от совместного отдыха до распределения бюджета в молодой семье.

Лев