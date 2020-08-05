Гороскоп на 5 августа: Рыбы экспериментируют с имиджем, Водолеи озабочены мелочами

Спокойный, в меру благоприятный день, не обещающий ни сверхъестественных удач, ни неразрешимых проблем. В основном можно говорить об усилении наметившихся ранее тенденций, предсказуемом развитии ситуации как в профессиональной, так в личной сферах. Довольно трудно придется тем, кто привык полагаться на везение или ждать помощи от окружающих; самостоятельные особы, способные нести ответственности за свои поступки, едва ли столкнутся с трудностями.
В целом день больше подходит для работы, чем для отдыха. Звезды советуют сосредоточиться на решении практических задач, заняться полезной деятельностью. Важные встречи нельзя проводить без серьезной подготовки, а поездки и вовсе лучше отложить, пишет Дворец.
Овен
День обещает быть весьма удачным для Овнов, которые планируют важные встречи, романтические свидания, участие в общественных мероприятиях. Сегодня вам предстоит быть на виду, и в свой адрес вы наверняка услышите больше похвалы, чем критики. Только родственники едва ли смогут удержаться от язвительных замечаний, даже если ваши успехи будут совершенно выдающимися.
Финансовая ситуация довольно неблагоприятна, вы склонны к расходам, которые едва ли можете себе позволить. Постарайтесь отложить крупные покупки и инвестиции. Вскоре положение улучшится и вы сможете наверстать упущенное.
Телец
С точки зрения финансов день очень хорош. Тельцы могут рассчитывать на крупные денежные поступления, подарки. Возможно заключение выгодных сделок, получение заманчивых предложений о сотрудничестве. В остальных же сферах жизни, увы, придется довольствоваться более скромными успехами: вы столкнетесь с непростыми проблемами, решение которых отнимет много сил.
День связан с проблемами в деловом и личном общении. Защищая свой авторитет, вы нарушаете хрупкое равновесие, вынуждаете окружающих, в том числе и самых близких людей, отстаивать свои интересы в весьма жесткой форме. Постарайтесь не допустить начала полноценных военных действий: вернуться к миру будет непросто.
Близнецы
С деловой точки зрения день неблагоприятен: вам придется уделить немало времени решению второстепенных вопросов, а вот сосредоточиться на том, что действительно важно, едва ли удастся. Относительно легко выйдут из этой ситуации Близнецы, имеющие верных друзей и надежных союзников, на которых можно положиться в трудный момент. Остальным представителям знака звезды советуют заняться поиском единомышленников: при их поддержке вам будет легче преодолеть грядущие испытания.
Очень удачный и интересный день ожидает влюбленных. Впрочем, и тем, кто находится в поиске своей «половинки», звезды обещают уделить внимание; ваша задача – больше времени проводить на людях, не уклоняться от участия в общественных мероприятиях.
Рак
Очень благоприятный день, омраченный лишь некоторым снижением жизненного тонуса и, как следствие, повышенной утомляемостью. Больше всего усталости способствуют поездки – их лучше отложить или, по крайней мере, перенести на вторую половину дня. В остальном же все складывается удачно: можно реализовать запланированное, достичь поставленных целей. Вероятны крупные денежные поступления.
День подходит для встреч с родственниками, приема гостей, а также решения семейных проблем. Романтические отношения также складываются неплохо, хотя не вы им задаете тон. Этот день подходит для обсуждения любых практических вопросов – от совместного отдыха до распределения бюджета в молодой семье.
Лев
День связан с серьезными профессиональными успехами, преодолением сопротивления недоброжелателей, победой над конкурентами. Конечно, усилия вам придется приложить нешуточные, но, к счастью, в вашем окружении найдутся люди, готовые вовремя прийти на помощь. День подходит для разработки долгосрочной стратегии, строительства глобальных планов.
В сфере личных отношений звезды сегодня, определенно, на вашей стороне. Вероятно исполнение давних желаний, не исключены судьбоносные встречи. Не стоит отказываться от участия в общественной жизни: встречи и новые знакомства пойдут вам на пользу.
Дева
День неровный, сложный. Возможны разногласия с деловыми партнерами, не исключены серьезные конфликты с руководством. Ваши профессиональные успехи весьма значительны, однако недоброжелатели наверняка попытаются присвоить себе плоды ваших трудов. Можно решать финансовые вопросы, делать покупки; в том, что касается денег и инвестиций, интуиция вас не подведет.
Решатся многие семейные проблемы. Вас порадует понимание родственников, их готовность пожертвовать своими интересами ради вашего блага. Звезды предупреждают о вероятности неприятностей в путешествиях; влюбленные, отправляющиеся сегодня в совместную поездку, рискуют поссориться из-за пустяков.
Весы
Не откладывайте решение личных проблем: если с ними не разобраться сегодня, в ближайшем будущем на вашу голову обрушится лавина неприятностей, остановить которую не удастся. Общение с любимым человеком дается нелегко: трудно найти общий язык, прийти к единому мнению. Весы, не нашедшие пока своей «половинки», склонны к необдуманным, опрометчивым поступкам, о которых позже пожалеют.
В профессиональной сфере ситуация куда более стабильная и благоприятная: достаточно приложить немного усилий, чтобы преуспеть, опередить конкурентов, нейтрализовать недоброжелателей. Удачный день для командировок, проведения переговоров с иностранными партнерами.
Скорпион
Скорпионы склонны пересматривать планы, вырабатывать новую стратегию действий. Если обычно вы несколько преувеличиваете свои возможности, то сегодня, напротив, склонны себя недооценивать. Эта тенденция может помешать добиться успеха тем, кто планирует провести важные переговоры: вы слишком легко идете на уступки, отказываясь от тех благ, которые давно заслужили. День связан со значительными расходами, часто неоправданными.
В семье отношения напряженные, окружающие склонны перекладывать на вас ответственность за свои промахи, что совершенно не способствует взаимопониманию. Звезды советуют отложить долгие поездки и воздержаться от посещения увеселительных заведений.
Стрелец
Из-за снижения жизненного потенциала Стрельцы страдают от недостатка энергии и остро нуждаются в отдыхе. Этот день категорически не подходит для тяжелой, утомительной работы, проведения напряженных переговоров, участия в затягивающихся допоздна увеселительных мероприятиях. Восстановить физические силы и душевное равновесие помогут поездки на природу; они будут вдвойне приятными, если компанию вам составят старые друзья.
Отношения с близкими ровные, взаимопонимание достижимо. Единственное, что может вызывать некоторый дискомфорт – безграничная и не всегда уместная забота о вас представителей старшего поколения. Постарайтесь тактично объяснить им, что не нуждаетесь в постоянной опеке.
Козерог
День довольно беспокойный, для серьезных дел неподходящий: слишком часто придется отвлекаться на требующие внимания мелочи. Помните, что сегодня вам едва ли удастся в корне изменить отношения с деловыми партнерами и руководством, поэтому острых дискуссий лучше избегать. Нежелательны покупки, возможны непредвиденные расходы.
Зато в любви Козерогам везет: все складывается как нельзя лучше. Появится возможность отдохнуть вместе с любимым человеком, приятно провести время. Весьма напряженной будет встреча со старшими родственниками, едва ли удастся избежать выяснения отношений.
Водолей
День благоприятный, но Водолеи встречают его не в лучшем расположении духа. Старайтесь не переживать из-за мелочей, философски относиться к неприятностям и не обижаться на тех, кто вынужден будет отказать вам в помощи. Придется менять свои планы, но нет причин сомневаться в том, что в результате все сложится наилучшим для вас образом.
Возможны значительные финансовые поступления, появится возможность сделать выгодные инвестиции. Водолеи, которым удастся справиться со своим дурным настроением, смогут завязать интересные знакомства, заручиться поддержкой сильных мира сего. День подходит для поездок и участия в общественных мероприятиях.
Рыбы
Значительный прогресс в профессиональных делах наверняка порадует Рыб. Сегодня вы можете рассчитывать на поддержку давних союзников, однако наиболее значительных успехов добьются представители знака, решившие действовать самостоятельно. Можно заключать сделки, однако следует иметь в виду, что прибыль заставит себя ждать. Значительное улучшение финансового положения маловероятно.
День подходит для романтических свиданий, признаний, общения с любимым человеком. Рыбам, находящимся в поиске своей «половинки» звезды советуют проявить инициативу: возможны многообещающие знакомства. День отлично подходит для визита в салон красоты, экспериментов с имиджем.