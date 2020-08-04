ФОТО И ВИДЕО ⟩ «Одно из моих желаний - объединить наш народ»: новый русско-эстонский рэпер Fenkii заставит о себе говорить

Universal Music Estonia представила нового и ярого артиста по имени Fenkii.

Уж у кого-кого, а у такого всемирно известного лейбла как Universal Music однозначно есть чутье на реальные таланты. Именно поэтому они взялись за начинающего рэп-исполнителя по имени Fenkii. Русский парень из Ласнамяэ собирается делать треки как на эстонском, так и на русском языках, смешивая их, чтобы достучаться до всей публики в Эстонии.

«Я хочу, чтобы весь эстонский народ мог меня услышать и каждый человека получил бы что-то из моей песни. Одно из моих желаний - объединить наш народ »,

- говорит рэпер Fenkii – новое лицо на эстонской музыкальной сцене – о выступлении на двух языках.

Уже в эту среду, 5 августа, выйдет его свежий сингл "Saame Tuttavaks" ("Давайте знакомиться"), исполненный в стиле реггето́н. Этот трек сделает последний месяц лета еще жарче!

На сингл возлагают большие надежды и чувствуют, что он может стать хитом известный эстонский рэп-ансамбль 5 Miinust, песни которых не перестают звучать на радио и вечеринках по всей стране.

Смотри наше видеоинтервью с Fenkii, в котором он откровенно рассказывает о себе! А также смотри фотогалерею, как прошла зажигательная тусовка по случаю знакомства с исполнителем.

Когда Серж выбирал себе прозвище он руководствовался тем, что друзья его часто звали рыжим, поэтому он вдохновился таким зверем как лиса фе́нек. А еще интересно, что обаятельный рыжий парень также имеет азербайджанские корни!

"Да, мой отец азербайджанец, how about that! (как насчет этого)",