ОТВАЖНЫЙ ⟩ Прошел 64 километра: хозяева вывезли своего кота, но он не сдался и нашел дорогу домой

Рыжий кот по кличке Гарфилд из Великобритании прошел 64 километра, чтобы вернуться к хозяевам. Его владельцы, Нил Пэйн и Леса, отдали пушистика другой семье. Спустя несколько недель трехлетний кот сбежал и вернулся домой, пишет таблоид The Sun.

30 июля питомец оказался в английской деревне Шиллингтон на пороге дома Пейнов. Британцы сначала не поверили своим глазам, что перед ними их кот, но позвав животное по кличке, убедились, что это Гарфилд.

«Это невероятно. Гарфилд смотрел на меня и плакал. Я сначала не поверил, что это он. Леса подошла к двери, позвала его по кличке, и он прыгнул на нее. Гарфилд преодолел более 64 километров, чтобы найти нас», – рассказывает Нил.