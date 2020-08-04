ФОТО ⟩ «Заросли внизу говорят о долгом отсутствии секса»: звезда «Дома-2» выставила голую зону бикини

«А на днях я линять начал – старая шерсть с меня сыплется, хоть в дом не заходи. Зато новая растет чистая, шелковистая, так что лохматость у меня повысилась», – писал «дядя Шарик» папе и маме в мультфильме «Трое из Простоквашино».

Лизе Триандафилиди подобные проблемы незнакомы. Она хвастается полным отсутствием волос на теле. Даже в интимной зоне. Как же ей удается достигать такого? Оказывается, это самый частый вопрос, который красавица получает от женщин, удивляющихся «лысине» красотки. Именно за эту гладкость от нее без ума и мужики.

«Генетика у меня шикарная, – хвастается звезда »Дома-2«. – У меня пушок вместо волос. Ноги я брею пару раз в месяц, и то до колен. Живот, руки, зона бикини – там их нет вообще. Идеально все под трусики! Знаю, что у многих моих знакомых и подруг есть такая проблема, особенно в пляжный сезон. Как не убирают они – лазером, бритвой, воском, шугарингом, – все равно видно щетину».

«Мы все разные, и разный у нас у всех волосяной покров, – успокаивает Лиза. – От этого парень от тебя не сбежит, если ты себя любишь и принимаешь, он даже не обратит внимания».

«А еще многие думают, что небритая зона бикини может уберечь от секса, – философствует прошедшая Крым и рым гладенькая везде Лиза. – Нет, это все неправда, но она может иногда дать понять о его долгом отсутствии».