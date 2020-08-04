ФОТО ⟩ «Заросли внизу говорят о долгом отсутствии секса»: звезда «Дома-2» выставила голую зону бикини

Лиза Триандафилиди– одна из самых сексуальных и ненасытных участниц «Дома-2». В ее койке мужики оказывались, кажется, чаще, чем у других красоток. Среди ее ухажеров – Захар Саленко, Стас Дехтяренко, Роман Гриценко, Алексей Чайниц. У нее была связь даже с попом Вальтером Соломенцевым. «Медом там у нее, что ли, намазано?» – гадали люди. И вот Лиза раскрыла свой главный интимный секрет, сообщают Дни.
«А на днях я линять начал – старая шерсть с меня сыплется, хоть в дом не заходи. Зато новая растет чистая, шелковистая, так что лохматость у меня повысилась», – писал «дядя Шарик» папе и маме в мультфильме «Трое из Простоквашино».
Лизе Триандафилиди подобные проблемы незнакомы. Она хвастается полным отсутствием волос на теле. Даже в интимной зоне. Как же ей удается достигать такого? Оказывается, это самый частый вопрос, который красавица получает от женщин, удивляющихся «лысине» красотки. Именно за эту гладкость от нее без ума и мужики.
«Генетика у меня шикарная, – хвастается звезда »Дома-2«. – У меня пушок вместо волос. Ноги я брею пару раз в месяц, и то до колен. Живот, руки, зона бикини – там их нет вообще. Идеально все под трусики! Знаю, что у многих моих знакомых и подруг есть такая проблема, особенно в пляжный сезон. Как не убирают они – лазером, бритвой, воском, шугарингом, – все равно видно щетину».
«Мы все разные, и разный у нас у всех волосяной покров, – успокаивает Лиза. – От этого парень от тебя не сбежит, если ты себя любишь и принимаешь, он даже не обратит внимания».
Волосы на теле🌵 ⠀ Самый часто задаваемый вопрос: чем я убираю волосы? Но тут, если честно, я слабый советчик, тк генетика у меня шикарная 🤷🤪 У меня пушок, вместо волос😁 ⠀ Ноги я брею пару раз в месяц, и то до колен) живот, руки, зона бикини - там их нет вообще ) идеально все под трусики😎 и многие мне сейчас позавидуют😋 ⠀ Т. к. знаю, что у многих моих знакомых и подруг - проблема, особенно в пляжный сезон 🏖️ Как не убирают они - лазером, бритвой, воском, шугарингом, эту линию бикини, все равно видно щетину 😅 ⠀ Думаю, здесь нужно принять себя, ведь мы все разные и разный у нас у всех волосенной покров, от этого парень от тебя не сбежит, если ты себя любишь и принимаешь, он даже не обратит внимание😉 ⠀ Но, у меня есть пушок над губой, страстные усики 🤣🔥да, и они иногда отрастают и я их не вижу, честно, я и с усиками - огонь ) но все же удаляю, конечно 😉 ⠀ А ещё, многие думают, что не бритая киска может уберечь от секса ?😂 Но нет, это все не правда, но она может иногда дать понять об его долгом отсутствии... Правда, девочки? 😂 А вы как боретесь с нежелательной растительностью🙈😄🥦 ⠀ Стиль: @lapausa_sport
«А еще многие думают, что небритая зона бикини может уберечь от секса, – философствует прошедшая Крым и рым гладенькая везде Лиза. – Нет, это все неправда, но она может иногда дать понять о его долгом отсутствии».
В связи с этим мудрым замечанием сексуальной нимфы вспомнился анекдот. Заходит девушка в кабинет к доктору и говорит: «Скажите, почему у меня на лобке волосы совершенно не растут?» Доктор задумчиво: «А сколько раз в неделю вы сексом обычно занимаетесь?» «Ну, 35-40 раз где-то» – считает девушка. Доктор: «Знаете, милая, на автобане трава тоже не растет».