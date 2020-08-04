ФОТО ⟩ Михкель Рауд отмечает тридцать лет жизни без алкоголя

«2 августа 1990 года – мой второй день рождения. Именно тогда я навсегда закрыл для себя бутылку и больше никогда не открывал», – признался Михкель Рауд в интервью несколько лет назад. На сегодняшний день с того момента прошло уже 30 лет!
Михкель Рауд, у которого в молодости были проблемы с алкоголем, недавно отметил тридцатую годовщину со дня, когда он в последний раз выпил алкоголь. По такому важному поводу пришлось поднять бокал – конечно, не с алкоголем, а полезным для здоровья кефиром.
«Нормальная жизнь не какой-то героический поступок, но 30-летнее воздержание все-таки является достижением, чтобы поднять бокал. Счастливого 2 августа всем вам!» – написал Рауд на своей странице в Instagram.