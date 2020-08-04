ФОТО ⟩ Обнаженная Лобода позирует на фоне идеального пейзажа

Певица Светлана Лобода на своей странице в Instagram разместила снимок, который в буквальном смысле сорвал аплодисменты подписчиков. На откровенном фото 37-летняя знаменитость позирует обнаженной в белоснежном кресле. Взгляд исполнительницы устремлен в даль.
Унесенная ветром,
— коротко озаглавила пост Светлана Лобода.
Шестимиллионный конгломерат пользователей, подписанных на аккаунт знаменитости, по всей видимости, положительно оценил ее публикацию. Помимо множества лайков пользователи оставляют восторженные комментарии. Несмотря на это, нашлись и те, кто усомнился в оригинальности кадра. Другой части подписчиков показалось, что фото имеет пошлый привкус.
«Непревзойденная!»; «Шикарная женщина»; «Шедеврально!»; «Это вообще не она!»; «Никогда не комментирую, но это уже перебор», — отмечают пользователи.