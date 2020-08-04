Вт, 4.08.2020
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ФОТО ⟩ Обнаженная Лобода позирует на фоне идеального пейзажа

Светлана Лобода

ФОТО: Sergei Bobylev/TASS

Певица продолжает радовать подписчиков эпатажными публикациями, сообщает Пятый канал.

Певица Светлана Лобода на своей странице в Instagram разместила снимок, который в буквальном смысле сорвал аплодисменты подписчиков. На откровенном фото 37-летняя знаменитость позирует обнаженной в белоснежном кресле. Взгляд исполнительницы устремлен в даль.

Унесенная ветром,

— коротко озаглавила пост Светлана Лобода.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

унесённая ветром...😇

A post shared by LOBODA (@lobodaofficial) on

Шестимиллионный конгломерат пользователей, подписанных на аккаунт знаменитости, по всей видимости, положительно оценил ее публикацию. Помимо множества лайков пользователи оставляют восторженные комментарии. Несмотря на это, нашлись и те, кто усомнился в оригинальности кадра. Другой части подписчиков показалось, что фото имеет пошлый привкус.

«Непревзойденная!»; «Шикарная женщина»; «Шедеврально!»; «Это вообще не она!»; «Никогда не комментирую, но это уже перебор», — отмечают пользователи.

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