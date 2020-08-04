Рассказ эстонской пары о том, почему они начали постоянно ездить в Санкт-Петербург

Они рассказывают про один из своих первых дней в Петербурге:

«На эстонско-российской границе в Нарве мы стоим в очереди на таможенный контроль. Водитель автобуса исправляет нас - по ошибке мы выстроились в очередь в туалет. И вот на часах 9 часов утра, а Санкт-Петербург окутан мраком.

Лишь через час небо начинает светлеть. Невский проспект кишит жизнью. Неудивительно, что центр города переполнен автомобилями и троллейбусами. В многоквартирных домах есть кафе, эксклюзивные магазины и рестораны. Хочется переступить порог и вдохнуть дорогой воздух в свои легкие. Русские женщины в дорогих мехах и огромных шапках проезжают в автомобилях мимо нас.

Район Сенной площади намного спокойнее, туристов меньше. На крытом рынке торговцы поощряют бесплатную дегустацию: черешня, соты, морепродукты, баклажаны и рыба.

Заполняем желудки и покупаем ведро осьминогов. После того, сколько мы съели, было бы бестактно уходить без всяких покупок - и это было, вероятно, предпосылкой этой «бесплатной» дегустации.

Сумерки полярного дня превращаются во тьму ночи. Покидая рынок, мы переходим к самому настоящему «Преступлению и наказанию» Достоевского. Когда-то, читая роман, мы в своем воображении путешествовали по этим узким улочкам, темным переулкам и переходам между дворами, населенными бедными.

На Лиговском проспекте мы ищем петербургские лофты. Хотя мы знаем номера многоквартирных домов, найти вход сложнее, чем мы думали. Один возле пекарни. Скучающий швейцар открывает электромагнитные ворота - ворота в самые интересные и удивительные места Санкт-Петербурга.

Мы входим на большую площадку, окруженную стенами с красочными граффити. На следующих этажах находится общежитие, галереи современного искусства, театр, выставочный зал русских дизайнеров.

В приятном ресторане вы можете согреться русским шампанским и дешево поужинать в Санкт-Петербурге. Через пару кварталов мы находим вход в другой комплекс на чердаке - ветхие железные ворота, ветхие стены - далеко не радует. Только позже мы замечаем красочные рисунки на стенах. В полуразрушенном двухэтажном многоквартирном доме уличные художники встречаются, выставляют свои работы в необжитых комнатах, коридорах и на лестницах.

Здесь вы можете погрузиться в оригинальный ассортимент магазинов с ювелирными изделиями, постерами, оригинальными сувенирами и послушать живую музыку в одном из нескольких альтернативных баров».