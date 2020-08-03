ФОТО ⟩ Аномально, но факт: талия девушки – менее 35 см. Это надо видеть!

23-летняя девушка регулярно публикует снимки, на которых демонстрирует свою аномально тонкую талию, обхват которой составляет 34,7 сантиметра. По словам студентки, некоторые подписчики часто обвиняют ее в том, что она уменьшает свои формы с помощью фотошопа. Другие же уверены, что девушка удалила ребра для достижения такой фигуры.