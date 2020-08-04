ФОТООБЗОР ⟩ Эта красавица может стать президентом Республики Беларусь уже на днях

И действительно, Светлана покоряет сердца избирателей не только идеями, предвыборными обещаниями, но и красотой.

В 2000 году она окончила школу с золотой медалью в городе Микашевичи. Потом училась на филологическом факультете Мозырского государственного педагогического университета в Гомельской области.

После окончания университета жила в городе Гомель. Работала переводчицей с английского языка в различных организациях. Свободно владеет белорусским, русским и английским языками.

«Я – не политик. Это мой муж – Сергей Тихоновский хотел баллотироваться в президенты. И за это он сейчас в тюрьме. А я хочу стать президентом, чтобы восстановить справедливость в этой стране», - рассказала Светлана в телеобращении.

Решительный настрой Светланы Тихоновской вызвал огромную волну поддержки, и у нее вмиг появилось много сторонников. Безусловно, многим пришлись по вкусу не только идеи Светланы, но и ее красивая внешность.