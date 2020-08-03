Галкин резко отреагировал на слухи о разводе с Пугачевой

Журналистам удалось связаться с шоуменом. На вопрос о проблемах в браке Максим Галкин отреагировал с нескрываемым раздражением. Говорить что-то конкретное знаменитость отказалась.

«Делать мне нечего», — сказал Максим.

Накануне концертному директору Аллы Пугачевой Елене Чупраковой тоже пришлось пообщаться с репортерами. Менеджер знаменитости опровергла сообщения о проблемах в звездном семействе. По словам Чупраковой, певица и телеведущий живут душа в душу и разводиться не собираются.

Напомним, ранее в СМИ муссировалась информация о том, что Алла Борисовна решила уйти от супруга и отца своих детей Максима Галкина. Сообщалось, что вокалистка увлеклась другим мужчиной. Якобы новый кавалер Примадонны намного моложе ее нынешнего избранника.