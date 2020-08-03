Галкин резко отреагировал на слухи о разводе с Пугачевой

Телеведущий отреагировал на слухи о разводе с женой, Примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой. Сплетни, судя по всему, выводят Максима Галкина из себя, предполагают Dni.ru.
Журналистам удалось связаться с шоуменом. На вопрос о проблемах в браке Максим Галкин отреагировал с нескрываемым раздражением. Говорить что-то конкретное знаменитость отказалась.
«Делать мне нечего», — сказал Максим.
Накануне концертному директору Аллы Пугачевой Елене Чупраковой тоже пришлось пообщаться с репортерами. Менеджер знаменитости опровергла сообщения о проблемах в звездном семействе. По словам Чупраковой, певица и телеведущий живут душа в душу и разводиться не собираются.
Напомним, ранее в СМИ муссировалась информация о том, что Алла Борисовна решила уйти от супруга и отца своих детей Максима Галкина. Сообщалось, что вокалистка увлеклась другим мужчиной. Якобы новый кавалер Примадонны намного моложе ее нынешнего избранника.
По словам критика Сергея Соседова, Алла Борисовна и Максим никогда не были типичными супругами. Знаменитости, по его мнению, поддерживают псевдолюбовные отношения ради взаимного пиара. Телеведущему выгодна именитая жена, ее он использует как своего рода товарный знак.