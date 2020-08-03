ВИДЕО ⟩ Пухляш из клипа Little Big зажег с Ольгой Бузовой

Дмитрий Красилов станцевал вместе с поющей телеведущей «Дома-2» под ее новый трек, сообщает Пятый канал.
Танцор из звездного клипа группы Little Big Дмитрий Красилов, больше известный среди фанатов, как Пухляш, продолжает появляться в обществе разных звезд. Танец с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой он показал подписчикам микроблога в Instagram.
На видео Бузова зажигает под свою композицию, однако все внимание привлечено к рыжеволосой звезде 4-го сезона «Танцев», который повторяя за звездой движения, вновь покорил всех подписчиков. Правда, сам себя артист окрестил в этом видео обезьянкой.
Ох, какая миленькая толстая обезьянка передразнивает на заднем фоне одну из величайших икон нашего времени @buzova86 ! Кстати, слышали ее новый трек? А старые? Какой вам больше нравится? Мне, если честно, ее ранее творчество! А вам???) #ОляБузова #яобезьянка #хит
Фанаты же они наперебой бросились нахваливать талантливого танцора.
«Мне больше нравится задний фон! Честно! Больше жизни, что ли»; «Я смотрела только на вас, Дима!»; «Танцор на заднем плане, безусловно, божественный», — написали они в комментариях к посту.