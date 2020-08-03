Пн, 3.08.2020
Экс-участник «Дома-2» Руслан Проскуров рассказал, почему канал ТНТ до сих пор его содержит СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

ВИДЕО ⟩ Пухляш из клипа Little Big зажег с Ольгой Бузовой

Дмитрий Красилов

ФОТО: Скриншот видео Youtube

Дмитрий Красилов станцевал вместе с поющей телеведущей «Дома-2» под ее новый трек, сообщает Пятый канал.

Танцор из звездного клипа группы Little Big Дмитрий Красилов, больше известный среди фанатов, как Пухляш, продолжает появляться в обществе разных звезд. Танец с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой он показал подписчикам микроблога в Instagram.

На видео Бузова зажигает под свою композицию, однако все внимание привлечено к рыжеволосой звезде 4-го сезона «Танцев», который повторяя за звездой движения, вновь покорил всех подписчиков. Правда, сам себя артист окрестил в этом видео обезьянкой.

Фанаты же они наперебой бросились нахваливать талантливого танцора.

«Мне больше нравится задний фон! Честно! Больше жизни, что ли»; «Я смотрела только на вас, Дима!»; «Танцор на заднем плане, безусловно, божественный», — написали они в комментариях к посту.

НАВЕРХ