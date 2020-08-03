ВИДЕО ⟩ Пухляш из клипа Little Big зажег с Ольгой Бузовой

Танцор из звездного клипа группы Little Big Дмитрий Красилов, больше известный среди фанатов, как Пухляш, продолжает появляться в обществе разных звезд. Танец с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой он показал подписчикам микроблога в Instagram.

На видео Бузова зажигает под свою композицию, однако все внимание привлечено к рыжеволосой звезде 4-го сезона «Танцев», который повторяя за звездой движения, вновь покорил всех подписчиков. Правда, сам себя артист окрестил в этом видео обезьянкой.

Фанаты же они наперебой бросились нахваливать талантливого танцора.